Потепління не дає деревам "дихати": наслідки можуть бути руйнівними

Ліси виявилися вразливими для глобального потепління

Глобальне потепління може призвести не тільки до масштабних кліматичних катастроф, але й викликати глобальну нестачу кисню.

Як повідомляє Daily Mail з посиланням на дослідників Орегонського державного університету, з’ясувалося, що листя дерев не здатне утримувати необхідну для фотосинтезу температуру, коли температура навколишнього середовища її перевищує.

Вчені кілька сезонів спостерігали з тепловізорами за лісами в Центральній та Північній Америці та збирали різні дані, на кшталт обміну енергією, водою та вуглецем між лісовими масивами та атмосферою.

Результати показали, що далеко не все листя може підтримувати потрібну температуру для фотосинтезу і нагрівалося вище за "комфортну температуру".

Варто зазначити, що ідеальною для фотосинтезу температурою вважається +15…+30 градусів за Цельсієм, у цьому діапазоні листя дерев може поглинати вуглець та сонячне світло та виробляти кисень. Раніше вважалося, що воно здатне охолоджуватись, щоб підтримувати можливість фотосинтезувати далі, але виявилося, що це не зовсім відповідає дійсності.

При цьому вчені відзначають, що багато залежить від форми листя та вологості навколишнього середовища. Так у більш сухому кліматі воно зазвичай здатне відбивати сонячні промені та має менші розміри, проте у вологих і прохолодніших умовах дерева мають більші листки, які схильні швидше розігріватися.

Розуміння того, що не всі дерева здатні охолонути до потрібної температури, призводить також до висновку, що знизити наслідки глобального потепління для лісів не вдасться. Кліматологи з Орегона припускають, що при подальшому розігріванні планети ліси переноситимуть все більший стрес і це може вплинути на їхню здатність поглинати вуглець і, отже, виробляти кисень.

Як повідомлялося раніше, вчені прогнозують, що стрімке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатною для життя людини.