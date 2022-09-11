Рівень ненависті у соцмережах залежить від несподіваного чинника: вчені знайшли цікаву закономірність

У глобального потепління знайшли ще один несподіваний наслідок

Сильна спека або холод можуть бути причиною психічних розладів та надмірної агресії у соціальних мережах.

Такого несподіваного висновку дійшли вчені з Потсдамського університету, передає Science Daily. Авторам дослідження для цього довелося проаналізувати 4 мільярди постів у твіттер, які залишили жителі США за 2014-2020 роки.

Звичайно ж це було зроблено не вручну, а з використанням штучного інтелекту, який зіставив наявність у постах дискримінації за расовою, статевою, етнічною та будь-якою іншою ознакою з температурою повітря в момент публікації.

Як виявилося, найменша кількість гнівних твітів була написана, коли за вікном було від +15 °C до +18 °C

"Коли на вулиці було тепліше +30 °C – ненависті в інтернеті ставало набагато більше: у всіх кліматичних зонах та соціальних спільнотах", — зазначили автори дослідження.

Вони також зазначили, що в інших кліматичних зонах "вікно" комфортної температури може бути дещо іншим, проте це дослідження дозволяє зрозуміти, що через глобальну зміну клімату у людства може стати ще однією проблемою більше.

Варто відзначити, що зростання агресії це не єдина проблема, яка загрожує людству. Так напередодні вчені розповіли одразу про п’ять проблем, які можуть призвести до катастроф у майбутньому.

Мало того, вчені прогнозують, що стрімке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатною для життя людини.