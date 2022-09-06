Тузловські лимани під загрозою? Науковці б'ють на сполох через пересихання озер та називають одразу дві причини

Одна з причин — мінування росіянами акваторії Чорного моря

В Одеській області у національному природному парку "Тузловські лимани" почали пересихати унікальні внутрішні озера. Експерти кажуть, що вода фактично перестала надходити з Чорного моря.

Про це повідомив доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку Тузловські лимани Іван Русєв у Facebook.

Науковець зазначив, що такий стан речей цілком може бути пов'язаний з війною. Адже, за його словами, росіяни від початку вторгнення в Україну мінували і забруднювали Чорне море, вбивали сонарами (гідролокатор — ред.) дельфінів. Це могло призвести до того, що вода з Чорного моря до озер не надходила, тому наприкінці літа висохли озера академіка Ювеналія Зайцева.

"І це відбувається від того, що в цьому році вода в лимани і в озера майже не поступає ззовні. Не було і стоку прісної води по малих річках в лимани. До того ж в цьому році рівень води в річки Дунай вкрай низький за останні десятиріччя і тому вода в лимани Джантшейський та Малий Сасик теж не поступає з Дунаю і не поповнює озера. І, нарешті, зовсім немає водообміну між Чорним морем та Тузлівськими лиманами", — зазначив Іван Русєв.

Ще однією причиною пересихання Тузловських лиманів науковець назвав той факт, що місцева влада заблокувала дозволи місцевим рибалкам, які готові були за власний кошт відрити прорву, яка б покращила водообмін.

"Рибалки залишилися без риби, а випарювання води з лиманів, на тлі відсутності водообміну, призвело зараз до повного висихання заповідних озер, де були зосереджені унікальні пташині садки галагазів", — підкреслив Русєв.

Озера академіка Ювеналія Зайцева висохли наприкінці літа

З Чорного моря на Тузловських лиманів майже не потрапляла вода

Науковці кажуть, що лимани пересохли в тому числі й через мінування моря

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