Тузловские лиманы под угрозой? Ученые бьют тревогу из-за пересыхания озер и называют сразу две причины

Одна из причин — минирование россиянами акватории Черного моря

В Одесской области в национальном природном парке "Тузловские лиманы" стали пересыхать уникальные внутренние озера. Эксперты говорят, что вода фактически перестала поступать из Черного моря.

Об этом сообщил доктор биологических наук, сотрудник Национального природного парка Тузловские лиманы Иван Русев в Facebook.

Ученый отметил, что такое положение вещей вполне может быть связано с войной. Ведь, по его словам, россияне с начала вторжения в Украину минировали и загрязняли Черное море, убивали сонарами (радиолокаторы — ред.) дельфинов. Это могло привести к тому, что вода из Черного моря в озера не поступала, поэтому в конце лета высохли озера академика Ювеналия Зайцева.

"И это происходит от того, что в этом году вода в лиманы и в озера почти не поступает извне. Не было и стока пресной воды по малым рекам в лиманы. К тому же в этом году уровень воды в реке Дунай крайне низок за последние десятилетия и потому вода в лиманы Джантшейский и Малый Сасык тоже не поступает из Дуная и не пополняет озера. И, наконец, совсем нет водообмена между Черным морем и Тузловскими лиманами", — отметил Иван Русев.

Еще одной причиной пересыхания Тузловских лиманов ученый назвал тот факт, что местные власти заблокировали разрешения местным рыбакам, готовым были за свой счет отрыть воронку, которая бы улучшила водообмен.

"Рыбаки остались без рыбы, а выпаривание воды из лиманов, на фоне отсутствия водообмена, привело сейчас к полному высыханию заповедных озер, где были сосредоточены уникальные птичьи сады пеганок", — подчеркнул Русев.

Озера академика Ювеналия Зайцева высохли в конце лета

С Черного моря к Тузловским лиманам почти не попадала вода

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