Ученые нашли животное, которое считалось давно вымершим

Последний представитель этого вида был найден в 1906 году на острове Фернандина

На острове Фернандина исследователи-эволюционисты обнаружили черепаху, которая была представительницей вида, вымершего около сотни лет назад. За сто последних лет были найдены лишь две особи уникального вида "фантастикус" (Chelonoidis phantasticus). Первую черепаху-самца ученые обнаружили в 1906 году и через много лет на острове была обнаружена самка. Отшельницу назвали Фернанда.

Как пишет издание Scitech Daily, эту находку можно считать уникальной по нескольким причинам. Одной из них является то, что ученые были убеждены в том, что этот вид сотни лет назад был уничтожен многочисленными извержениями вулкана, которых только за последние 200 лет было насчитано более 25. Не менее весомой причиной считают и то, что обнаружение Фернанды наталкивает исследователей на то, что на острове могут жить и другие представители этого вида, что в дальнейшем позволит восстановить эту популяцию.

Обнаружена черепаха, вид которой вымер 100 лет назад

Согласно исследованиям ученых из Йеля установлено, что у самца и вновь обнаруженной Фернанды крайне много подобных геномов, однако визуально они сильно отличаются. К примеру самец значительно больше и имеет панцирь, выступающий над туловищем. Это характерно для седловидных черепах. В то же время самка имеет гораздо меньший размер и гладкий панцирь. По мнению ученых, такие различия могут быть связаны с крайне ограниченным выбором пищи.

Кроме того, у двух представителей этого вида был замечен ряд отличий в митохондриях. Предполагают, что найденный на острове более ста лет назад является подлинным представителем вида, а вот что касается Фернанды, то она может быть гибридом двух или более видов.

Уже в ближайшее время исследователи Галапагосского национального парка и Галапагосского заповедника планируют полностью проверить территорию острова Фернандина, чтобы найти других представителей уникального вида, если они действительно там обитают. Если этого не произойдет, то есть надежда обнаружить дополнительные экскременты или следы этих пресмыкающихся, чтобы по возможности восстановить этот вымирающий вид.

Стоит отметить, что на территории Галапагосских островов обитает около 15 различных видов гигантских черепах.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в одном из населенных пунктов Украины нетрезвый юноша решил напоить черепаху пивом и водкой. Живодера поймали и привлекли к ответственности за издевательство над пресмыкающимся.