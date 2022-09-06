Вчені знайшли тварину, яку вважали давно вимерлою

Останній представник цього виду був знайдений у 1906 році на острові Фернандіна

На острові Фернандіна дослідники-еволюціоністи виявили черепаху, яка представницею виду, що вимер близько сотні років тому. За понад сто останніх років було знайдено лише дві особини унікального виду "фантастикус" (Chelonoidis phantasticus). Першу черепаху-самця вчені знайшли у 1906 році і через багато років на острові була виявлена самиця. Самітницю назвали Фернанда.

Як пише видання Scitech Daily, цю знахідку можна вважати унікальною з декількох причин. Однією з них є те, що вчені були переконані у тому, що цей вид сотні років тому було знищено численними виверженнями вулкана, яких лише за останні 200 років було нараховано більше 25. Не менш вагомою причиною вважають і те, що виявлення Фернанди наштовхує дослідників на те, що на острові можуть жити і інші представники цього виду, що в подальшому надасть можливість відновити цю популяцію.

Виявлено черепаху, вид якої вимер 100 років тому

Згідно з дослідженнями науковців з Йеля встановлено, що у самця та нововиявленої Фернанди вкрай багато подібних геномів, проте візуально вони сильно відрізняються. До прикладу самець значно більший і має панцир, який виступає над тулубом. Це характерно для сідлоподібних черепах. Водночас самиця має набагато менший розмір і гладкий панцир. На думку вчених такі відмінності можуть бути пов'язані з вкрай обмеженим вибором їжі.

Окрім того, у двох представників цього виду було помічено низку відмінностей у мітохондріях. Припускають, що знайдений на острові понад сто років тому є справжнім представником виду, а от що стосується Фернанди, то вона може бути гібридом двох або більше видів.

Вже у найближчий час дослідники Галапагоського національного парку та Галапагоського заповідника планують повністю перевірити територію острова Фернандіна, аби знайти інших представників унікального виду, якщо ті дійсно там мешкають. Якщо цього не станеться, то є сподівання виявити додаткові екскременти або сліди цих плазунів, аби по можливості в подальшому відновити цей вимираючий вид.

Варто відзначити, що на території Галапагоських островів живе близько 15 різних видів гігантських черепах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в одному з населених пунктів України нетверезий юнак вирішив напоїти черепаху пивом і горілкою. Живодера спіймали та притягнули до відповідальності за знущання з плазуна.