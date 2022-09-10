Світ зіткнеться з новими кліматичними катастрофами: названо головні причини

Точку неповернення ще не пройдено, а людство ще може вплинути на ситуацію

Через глобальне потепління наша планета знаходиться на межі кількох кліматичних катастроф.

Як йдеться у дослідженні, оприлюдненому в журналі Science, через те, що глобальна температура вже підвищилася на 1,1 градуса, тож попереду людство чекають катастрофічні наслідки зміни клімату.

Перша зміна торкнулася танення льодовиків Гренландії та Західної Антарктики, через що рівень світового океану в майбутньому підніметься на 10 метрів.

Крім того, потепління призводить до прискорення процесу танення в районах вічної мерзлоти, що, своєю чергою, призводить до викиду парникових газів, а значить і до прискорення потепління.

Вплинути на кліматичні зміни може й порушення конвекції у Лабрадорському морі, яка забезпечувала відносно теплу погоду у Європі. Це може призвести до того, що на Європейському континенті будуть суворіші зими, порівняні з малим льодовиковим періодом XIV-XIX століть.

Ще одна проблема полягає в масовому вимиранні тропічних коралових рифів, втім, за нинішньої температури його ще можна частково звернути. Однак у разі подальшого потепління відновити їх буде неможливо.

Рифи захищають жителів прибережних районів від штормових хвиль, є джерелом піску для пляжів і приносять прибуток туристичної індустрії, яка годує близько 500 мільйонів людей у регіоні.

Проте автори дослідження повідомили і про хорошу новину, а саме про те, що людство ще не пройшло точку неповернення та ще має змогу виправити ситуацію.

Як повідомлялося раніше, вчені прогнозують, що стрімке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатною для життя людини.