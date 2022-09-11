Уровень ненависти в соцсетях зависит от неожиданного фактора: ученые нашли интересную закономерность

У глобального потепления нашли еще одно неожиданное последствие

Сильная жара или холод могут быть причиной психических расстройств и чрезмерной агрессии в социальных сетях.

К такому неожиданному выводу пришли ученые из Потсдамского университета, передает Science Daily. Авторам исследования для этого пришлось проанализировать 4 миллиарда постов в твиттер, которые оставили жители США в промежуток времени с 2014 по 2020 годы.

Конечно же это было сделано не вручную, а с использованием искусственного интеллекта, который сопоставил наличие в постах дискриминации по расовом, половом, этническом и любом другом признаку с температурой воздуха в момент публикации.

Как оказалось наименьшее количество гневных твитов было написано, когда за окном было от +15 °C до +18 °C

"Когда на улице было теплее +30 °C – ненависти в интернете становилось гораздо больше: во всех климатических зонах и социальных сообществах", — отметили авторы исследования.

Они также указали, что в других климатических зонах "окно" комфортной температуры может быть несколько другим, однако это исследование позволяет понять, что из-за глобального изменения климата у человечества может стать еще одной проблемой больше.

Стоит отметить, что рост агрессии это не единственной проблема, которая грозит человечеству. Так накануне ученые рассказали сразу о пяти проблемах, которые могут привести к катастрофам в будущем.

Более того, ученые прогнозируют, что стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.