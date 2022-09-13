Ученые нашли неожиданную пользу от табака: при чем тут искусственное мясо

Искусственное мясо вскоре может составить конкуренцию настоящему

Производители синтетического мяса вскоре может представить первый коммерчески жизнеспособный продукт, который сможет конкурировать с настоящим мясом на потребительском рынке.

По крайней мере такое мнение озвучивает компания BioBetter, которая недавно получила 10 миллионов долларов в рамках программы финансирования по дальнейшему развитию производства.

Компания использовала листья растения табака для производства фактора роста (GFs), то есть естественных соединений, которые стимулирует производство клеток.

Растения табака можно выращивать в полевых условиях и они могут предложить рынку конкурентноспособные факторы роста. Особенно это касается инсулина, трансферрина и FGF2

"Из растений не извлекаются питательные вещества, но клетки растений табака превращаются в небольшие биореакторы, каждый из которых производит фактор роста в соответствии с последовательностью ДНК, встроенной в их геном", — отметил глава BioBetter Амит Яари в комментарии The Spoon.

По его словам, табачные растения имеют много преимущество вроде большой биомассы, высокой скорости роста, а также наличия соединений, которые не позволяют потреблять его другим животным.

Наиболее затратным в производстве синтетического мяса является FGF2, стоимость которого может колебаться от 50 тысяч до 500 тысяч долларов за грамм, но использование табака в этом плане позволит сократить стоимость до 1 доллара за грамм.

Как сообщалось ранее, американская компания Colossal Biosciences намерена в скором времени вернуть к жизни шерстистых мамонтов, которые около 250 тысяч лет назад бродили по Европе, Азии и Северной Америке.