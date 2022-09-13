Вчені знайшли несподівану користь від тютюну: до чого тут штучне м’ясо

Штучне м’ясо незабаром може скласти конкуренцію справжньому

Виробники синтетичного м’яса невдовзі можуть продемонструвати перший комерційно життєздатний продукт, який зможе конкурувати зі справжнім м’ясом на споживчому ринку.

Принаймні таку думку озвучує компанія BioBetter, яка нещодавно отримала 10 мільйонів доларів у рамках програми фінансування подальшого розвитку виробництва.

Компанія використовувала листя рослини тютюну для виробництва фактору росту (GFs), тобто природних сполук, що стимулюють виробництво клітин.

Рослини тютюну можна вирощувати в польових умовах і вони можуть запропонувати ринку конкурентні фактори росту. Особливо це стосується інсуліну, трансферину та FGF2

"З рослин не вилучаються поживні речовини, але клітини рослин тютюну перетворюються на невеликі біореактори, кожен з яких виробляє фактор росту відповідно до послідовності ДНК, вбудованої в їхній геном", — зазначив глава BioBetter Аміт Яарі в коментарі The Spoon.

За його словами, тютюнові рослини мають багато переваг на зразок великої біомаси, високої швидкості росту, а також наявності сполук, які не дозволяють споживати їх іншим тваринам.

Найбільш витратним у виробництві синтетичного м’яса є FGF2, вартість якого може коливатися від 50 тисяч до 500 тисяч доларів за грам, але використання тютюну у цьому плані дозволить скоротити вартість до 1 долара за грам.

Як повідомлялося раніше, американська компанія Colossal Biosciences має намір незабаром повернути до життя шерстистих мамонтів, які близько 250 тисяч років тому бродили Європою, Азією та Північною Америкою.