Боротьба за екологію може вийти боком для всього світу: дослідники назвали несподівану проблему

Відмова від нафтопродуктів може призвести до нової кризи

Активна боротьба з глобальним потеплінням, що може призвести до масового вимирання, і відмова від викопного палива може поставити людство на межу ресурсної кризи.

Як пише Scitech Daily, дослідники з Університетського коледжу Лондона (UCL) дійшли висновку, що в найближчі 20 років людство зіткнеться з дефіцитом сірчаної кислоти, а попит на неї зросте більш ніж удвічі.

В цей час її активно використовують при виготовленні фосфорних добрив, літій-іонних батарей та для отримання інших необхідних для "зеленої енергетики" речовин на кшталт кобальту та нікелю.

Проте більша частина сірчаної кислоти, яка виробляється у світі, виходить із побічного продукту нафтопереробки – діоксиду сірки.

Зрештою, кажуть дослідники, виходить замкнене коло, коли людству доведеться відмовитися від нафтопродуктів, але при цьому нестача сірчаної кислоти не дозволить перейти до більш екологічно чистих технологій.

Також вони вважають, що якщо людство займеться нарощуванням безпосереднього видобутку сірки, це може призвести до ще більш руйнівних наслідків.

Тому дослідники пропонують вже зараз розпочати пошуки можливостей дешево та екологічно добувати сірку, поки дефіцит дав про себе знати.

Як повідомлялося раніше, вчені дійшли висновку, що стрімке підвищення температури повітря у світі може призвести до того, що вже до 2100 року більшість територій нашої планети виявиться непридатною для життя людини.