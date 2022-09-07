Борьба за экологию может выйти боком для всего мира: исследователи назвали неожиданную проблему

Отказ от нефтепродуктов может привести к новому кризису

Активная борьба с глобальным потеплением, которое может привести к массовому вымиранию, и отказ от ископаемого топлива может поставить человечество на грань ресурсного кризиса.

Как пишет Scitech Daily, исследователи с Университетского колледжа Лондона (UCL) пришли к выводу, что в ближайшие 20 лет человечество столкнется с дефицитом серной кислоты, а спрос на нее возрастет более чем в два раза.

В настоящее время ее активно используют при изготовлении фосфорных удобрений, литий-ионных батарей и для получения других необходимых для "зеленой энергетики" веществ вроде кобальта и никеля.

Однако большая часть серной кислоты, которая производится в мире, получается из побочного продукта нефтепереработки — диоксида серы.

В конечном итоге, говорят исследователи, получается некий замкнутый круг, когда человечеству придется отказаться от нефтепродуктов, но при этом нехватка серной кислоты не позволит перейти к более экологически чистым технологиям.

Также они считают, что если человечество займется наращиванием непосредственной добычи серы, то это может привести к еще более разрушительным последствиям.

Поэтому исследователи предлагают уже сейчас начать поиски возможностей дешево и экологично добывать серу, пока дефицит дал о себе знать.

Как сообщалось ранее, ученые пришли к выводу, что стремительное повышение температуры воздуха в мире может привести к тому, что уже к 2100 году большая часть территорий нашей планеты окажется непригодной для жизни человека.