Существо с глазами вместо головы: ученые обнаружили нового обитателя глубин океана

Эти ракообразные почти невидимы для окружающих существ, но они сами видят многое

Всем известно, что океан мало исследован учеными, там часто находят удивительные сооружения, неизвестные виды растений, а особенно привлекает внимание жизнь рыб, которая бурлит далеко на глубине. Именно поэтому новые открытия случаются постоянно и кажутся нам довольно причудливыми, ведь существа, живущие в полной темноте в воде непривычны для людей и не похожи на живущих ближе к поверхности.

Недавно ученые удивили нас еще одним открытием. Креветковидные ракообразные цистисомы (Cystisoma) – интересные, хотя и с виду жуткие представители глубинных мест океана.

Размером они с человеческую ладонь и обитают на глубине от 200 до 900 метров. Большая часть их головы – это глаза, ведь они помогают им видеть в суровой темноте. То есть огромные глаза помогают этим ракообразным оставаться незамеченными в глубоководных территориях, в то же время сами они способны рассмотреть многое.

"Большинство внутренних органов цистисомы выглядят кристально чистыми благодаря очень упорядоченному, структурированному способу расположения их тканей", — объясняет Карен Осборн, ученая из Смитсоновского института в Вашингтоне, где многие изучают именно этот вид.

Глаза цистисомы под микроскопом

Исследователи изучили цистисом под микроскопом и обнаружили, что их тела частично покрыты крохотными лохматыми чешуйками, другая часть напоминает сферические формы, которые, по мнению ученых, являются колониями бактерий, неизвестных науке. Именно поэтому цистисомы прозрачны, и хищники их не замечают.

Ученые обнаружили, что большинство обитателей глубин океана выдают глаза, сетчатка которых содержит темные пятна, способные поглощать фотоны. Однако, как мы видим, глаза цистисом устроены иначе — эти ракообразные маскируют свои глаза в виде крошечных красных точек, выполняющих те же функции, что и темные пигментные пятна, однако их не видно другим жителям океана.

Кроме того, антенны, которые можно увидеть на фотографиях под микроскопом, обладают функцией "улавливания" химических веществ в окружающей среде. Так что самцы могут учуять самок даже на большом расстоянии, ведь из-за прозрачности других вариантов для поиска партнеров у них нет.

Как сообщал "Телеграф" ранее, ученые смогли запустить фотосинтез искусственно — как это сработало.