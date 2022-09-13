Как изменится мир, если вымрут птицы – пугающий прогноз ученых

Последствия вымирания птиц могут быть очень ужасающими

Согласно последним исследованиям ученых, на всех континентах Земли проживает около 50 до 428 миллиардов птиц. Несмотря на такие впечатляющие цифры, многим видам, подверженным ряду неблагоприятных для жизни факторов, грозит вымирание. К примеру, по мнению National Geographic, под угрозой находятся такие птицы как киви, яванский орлан-ястреб и пустельга сейшельский. Неблагоприятный прогноз ученых говорит о том, что уже в ближайшую сотню лет в мире могут исчезнуть более 1000 видов птиц. Последствия таких изменений могут быть ужасающими. Издание The Grunge опубликовало несколько возможных последствий для нашей планеты при условии, что птицы на ней полностью вымрут.

Семена не будут распространяться

Птицы являются главными рассеивателями семян. Они едят фрукты, ягоды, сосновые шишки, после чего зерна подают на землю и затем из них вырастают новые растения. Кроме этого, крылатые довольно часто закапывают семена "на черный день", и если их не съедают, они прорастают. К сожалению, несмотря на все старания, человек не сможет засеять такое количество зерна, как это делают птицы.

Популяция насекомых перестанет быть контролируемой

Во всем мире крылатые способны съесть всего за один день от 400 до 500 метрических тонн жуков. К примеру одна ласточка в течение дня лакомится около двумя тысячами цикад. Таким образом, птицы помогают удерживать популяцию насекомых на должном уровне. Если птиц не станет, насекомые будут полностью уничтожать посевы людей.

Некоторые растения не будут опыляться

Ученые убеждены, что более 900 видов птиц являются опылителями растений, делают они это случайно. Когда крылатый садится на цветок, чтобы посмаковать его нектаром, пыльца прилипает к их перьям, таким образом распространяясь и на другие растения, когда те летают. Следует отметить, что около 87 из 115 основных сельскохозяйственных культур в мире зависят именно от опыления.

Земля станет значительно грязнее

Птицы-некрофаги, как и стервятники, занимаются не только уборкой поверхности земли от умерших животных, но и удаляют из них бактерии и болезни. Если бы эти крылатые уборщики исчезнут, то мертвые туши заражали бы инфекциями других животных, организм которых к такому яду не приспособлен в отличие от птиц. В дальнейшем болезни из-за мяса и других продуктов животного происхождения передавались бы людям.

Почва и растения не будут получать должного количества удобрений

Обычно владельцы автомобилей очень часто сильно раздражаются от птичьего помета на капоте машин. Однако именно экскременты крылатых крайне полезны для экосистемы нашей планеты: наполненный фосфором и является питательным удобрением для почвы и растений. Кроме того, это – органическая альтернатива коммерческому удобрению. А еще у птичьего помета есть азот, помогающий зернам прорастать. Следовательно, почва без этих питательных веществ постепенно деградирует, а культуры, которые люди выращивают в нем, потеряют свои питательные вещества.

Ранее "Телеграф" сообщал, что у птиц есть способность мотивировать друг друга "садиться на диету".

Также напомним, как объяснить ребенку, почему птицы летают, а люди нет.