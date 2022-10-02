Тихий океан исчезает: ученые рассказали, как в будущем изменится наша планета

Евразия, Австралия, Северная и Южная Америки сомкнутся, и океана уже не останется вовсе

За время существования нашей планеты на ней периодически возникали "суперконтиненты", которые соединяли всю сушу на Земле, окруженную "суперокеаном". Затем происходили обратные процессы – огромные массивы суши раскалывались, и между ними появлялись новые океаны.

Подобные циклы длятся сотни миллионов лет, и последний "суперконтинент", Пангея, рухнул около 180 миллионов лет назад, в результате чего современные континенты воссоединились между 200 и 300 миллионами лет.

К таким выводам пришли австралийские и китайские геологи во главе с Чжэн-Сян Ли, которые смоделировали долгосрочные движения тектонических плит, пишет futurum.

Работа показала, что направление таяния континентов определяется прочностью океанических плит между ними. Высокая прочность этих плит подталкивает интровертный путь "подъема" на новый суперконтинент, низкая прочность подталкивает внешний путь – "разъединение".

Соединение материков может происходить двумя путями: через океан, образовавшийся при разделении предыдущего "суперконтинента" (интроверсия), или через остатки окружающего "суперокеана" (экстраверсия). Как именно это происходит, зависит от толщины океанических плит, заключили авторы новой статьи, опубликованной в научном издании.

Их результаты предсказывают, что с закрытием Тихого океана сформируется еще один суперконтинент, соединяющий Америку, Евразию и Австралию.

"Хотя сегодня Тихий океан остается заведомо самым большим на Земле, он сокращается на несколько сантиметров в год. Примерно через 300 миллионов лет Евразия, Австралия, Северная и Южная Америки сомкнутся, и океана уже не останется вовсе. Гипотетический суперконтинент, который образуется на его месте, называют Амазией. Земля будет совершенно другой: уровень моря станет ниже, а большие пространства внутри суперконтинента окажутся крайне засушливыми, с очень высокими суточными перепадами температур", — говорит профессор Ли.

Будущий "суперконтинент"

Напомним, что пока до исчезновения Тихого океана остается достаточное количество времени, в его глубинах постоянно происходят необычные изменения – похоже, там жизнь развивается по собственному сценарию.