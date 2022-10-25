Похожа на зефир: астрономы обнаружили необычную гигантскую планету

Экзопланета-гигант была обнаружена на орбите красного карлика

Астрономы Национальной обсерватории Китт Пик открыли удивительную "зефирную" планету. Ей дали название TOI-3757b, однако из-за её плотности, которая очень напоминает зефир, её стали называть в честь этой сладости. Об этом сообщается в статье издания The Astronomical Journal.

Необычная экзопланета была найдена с помощью телескопа TESS. Она находится в 580 световых годах от Земли. Вращается "зефир" вокруг звезды — красного карлика. По размеру эта экзопланета несколько превышает Юпитер, при этом масса "зефирки" значительно уступает таковой у Юпитера. А её плотность оказалась самой низкой, которую когда-либо удалось обнаружить астрономам среди газовых гигантов.

Чтобы вычислить массу экзопланеты, исследователи искали изменения в свете звезды, которые показывают гравитационное притяжение, оказываемое на нее экзопланетой. Выяснилось, что её масса равна примерно 85 массам Земли (тогда как масса того же Юпитера — около 317 масс Земли).

Также исследователи выяснили, что экзопланета делает один оборот вокруг своей звезды практически за три с половиной световых дня. То есть земной год длится на "зефире" всего лишь половину недели.

Специалисты считают "зефир" очень пушистой экзопланетой — настолько пушистой, что это наводит их на вопрос о том, как она вообще могла сформироваться так близко к своей звезде.

Также "Телеграф" писал о том, что NASA в прямом эфире разбило спутник об астероид. В Сети было опубликовано видео этого необычного события.