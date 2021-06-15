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Еще один намек на цивилизацию? Астрономы-любители нашли в космосе звезду, напоминающую Солнце

Еще один намек на цивилизацию? Астрономы-любители нашли в космосе звезду, напоминающую Солнце
00:34 Сегодня Телеграф

В США открыли две ранее неизведанные газовые планеты, которые вращаются вокруг звезды, похожей на солнце. Примерное расстояние этой звезды – 352 световых лет от Земли. Соответствующее открытие сделали астрономы-любители в рамках проекта Planet Hunters TESS.

В NASA сообщают, что масса звезды, получившей название HD 152843 сопоставимо с массой Солнца, но она в полтора раза больше и немного ярче. Что же касается газовых планет, то одна из них по размерам напоминает Нептун. Объект, получивший название Планета b, в 3,4 раза больше Земли и совершает оборот вокруг звезды где-то за 12 дней.

Вторая планета, Планета с, в 5,8 раза больше Земли, ее орбитальный период – примерно 19-35 дней.

Отмечается, что в проекте Planet Hunters TESS принимают участие около 29 тысяч добровольцев со всего мира. Они помогают ученым искать следы планет в данных, которые получил телескоп TESS.

Как ранее писал "Телеграф", ученые рассматривают вероятность случайного занесения на Марс земных микроорганизмов на борту исследовательских зондов, направляемых туда с начала 70-х годов ХХ века.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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НАСА, Космос, Астрономия, Планеты.
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