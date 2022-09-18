"Глаз Бога" и "Дама в зеленых объятиях": в Гринвиче показали лучшие астрономические фото года

Победителей определяли сразу в нескольких категориях

Не только сильнейший телескоп NASA "Джеймс Уэбб" приоткрывает нам тайны глубин космоса с помощью фотографий. Нередко этим балуются и профессиональные фотографы, а также аматоры, для которых запечатлеть удивительные явления — лучшая награда. На днях в Гринвиче подвели итоги 14 конкурса среди астрономических фотографов года. Абсолютную победу получил Джеральд Римман со своей работой Disconnection Event ("Момент разъединения").

Как сообщает The Guardian, на фото изображена комета Леонарда, газовый хвост которой в какой-то момент отсоединился от "головы" космического объекта и был унесен сильным солнечным ветром. Также были определены и победители во многих других номинациях. "Телеграф" покажет часть наиболее удачных снимков, которые удостоились чести быть лучшими в 2022 году.

"Момент разъединения", Джеральд Римман

Фото: Джеральд Римман

Сама комета Леонарда, которая попала на фото, была открыта еще 3 января 2021 года. Отсоединение ее хвоста произошло почти через год — 25 декабря. Этот момент и удалось остановить фотографу Джеральду Римману. Снимок имеет важное научное значение для исследователей, поскольку "элегантно фиксирует событие".

"Сосед", Ян Ханвэнь

Фото: Ян Ханвэнь

Сейчас Галактика Андромеды является одним из ближайших соседей Млечного Пути и одновременно — самым далеким объектом, что может быть замечен человеческим глазом. Фотограф Ян Ханвэнь смог предоставить на выставку оригинальное изображение галактики М31.

"Год под Солнцем", Сумьядип Мукерджи

Фото: Сумьядип Мукерджи

Мукерджи фотографировал солнце в течение 365 дней в период с 25 декабря 2020 года по 31 декабря 2021 года, пропустив всего 6 дней. Он смешал воедино все изображения, чтобы вышел единый снимок. Пятна образуют две полосы на солнечном диске примерно в 15–35 градусах к северу и югу от экватора и постепенно начинают дрейфовать к нему.

"Какая Пылающая Звезда!", Мартин Коэн

Фото: Мартин Коэн

Туманность Пылающая Звезда (Колдуэлл 31) — это эмиссионно-отражательная туманность в созвездии Возничего, расположенная примерно в 1500 световых годах от Земли и имеющая диаметр около 5 световых лет. Ее красивый комплекс межзвездных облаков газа и пыли и смогли найти свое отображение в снимке Мартина Коэна.

"Гигант на краю солнца", Мигель Кларо

Фото: Мигель Кларо

Этому фотографу удалось запечатлеть огромный солнечный протуберанец, который поднимается над хромосферой видимого края Солнца. За ним наблюдали всего два дня в феврале 2022 года, после чего он взорвался, спровоцировал выброс большой коронарной массы в открытый космос.

"Центр туманности Сердце", Питер Фельтоти

Фото: Питер Фельтоти

Туманность Сердце представляет собой область огромного количества ионизированного газа и межзвездной пыли. Сильный звездный ветер рожденных здесь горячих звезд выдувает окружающий материал наружу, создавая пещероподобную полую форму в родительском газовом облаке, что и видно на снимке.

"Пронзая звезды", Зихуи Ху

Фото: Зихуи Ху

За звание лучших астрономических фото сражались не только снимки объектов в космосе. Также фотографы предоставляли фото явлений, которыми мы можем любоваться на Земле. Здесь, к примеру, видно прекрасный звездопад на фоне Намча Барвы, наиболее красивой заснеженной горы в Китае.

"Глаз Бога", Вэйтан Лян

Фото: Вэйтан Лян

Туманность Улитка знакома многим любителям космоса под названием "Глаз Бога". Данный снимок чудесно передает многие окружающие детали и демонстрирует глубокие цвета ее ядра, переливающиеся от пурпурного до голубого.

"В объятиях зеленой дамы", Филипп Гребенда

Фото: Филипп Гребенда

Северное сияние — одно из интереснейших явлений природы. Хотя обычно их снимают в зимние месяцы, эта фотография была сделана поздней весной. На нем изображено танцующее северное сияние, отражающееся в маленьком замерзшем озере над горой Эйстрахорн.

"Теневой профиль восточного края Платона", Мартин Льюис

Фото: Мартин Льюис

Раз в месяц солнце встает над гигантским лунным кратером Луны Платон и отбрасывает огромные тени от его восточного края на его заполненное лавой дно. Иногда это событие совпадает с ночью хорошей видимости, что и удалось поймать фотографу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему в ближайшее время колонизация Луны может перестать быть всего лишь фантастической выдумкой. Более того — на спутнике Земли предлагают создать облачное хранилище данных о человечестве.