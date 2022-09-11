"План Б" на случай ядерной войны: в Гарварде удивили предложением колонизации Луны

Подобная база данных, сохраненная на естественном спутнике нашей планеты, может помочь нам в случае глобальной катастрофы

Пока исследователи космоса изучают глубины Вселенной с помощью телескопа "Джеймс Уэбб", другие ученые разрабатывают план по спасению человечества с помощью… Луны. По мнению гарвардского ученого Ави Леба, населению Земли стоит завести собственную "резервную копию", которую для лучшего сохранения будет необходимо отправить на естественный спутник нашей планеты. Под "копией" исследователь подразумевает собрание ценной информации, включая культурные достижения многих народов и непосредственно человеческую ДНК.

Об этом сообщает издание The Science Times, передает "Телеграф". Ави Леб, создавший под свою идею целый "Проект Галилео", не исключает, что Земля может столкнуться с серьезными катастрофами в будущем, включая ядерную войну, столкновение с астероидом и прочие проблемы.

"Может произойти все, что возможно, и кто знает, выживет ли кто-нибудь", — отметил ученый, рассказывая о своей задумке.

Он уверен, что землянам стоит сделать из Луны что-то вроде собственной базы, где не только разместить хранилища с информацией (та самая "резервная копия"), но и в последствии поселить людей.

Саму "копию" Ави Леб предлагает сделать исключительно электронной, а управлять ее наполнением — с Земли. По его мнению, сделать это можно весьма просто: используя лазерную связь, которая разработана Нацуправлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Это поможет за короткий период времени передавать на значительные расстояния большие объемы данных.

Пока что такой вариант колонизации Луны является только теорией, но исключать ее воплощения в реальность нельзя. С технологической точки зрения гарвардский ученый не видит особых препятствий.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что навстречу Земле сейчас несется весьма крупный астероид, развивая бешеную скорость. Любители разглядывать небесные тела смогут полюбоваться им уже на следующей неделе.