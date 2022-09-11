"План Б" на випадок ядерної війни: у Гарварді здивували пропозицією колонізації Місяця

Подібна база даних, збережена на природному супутнику нашої планети, може допомогти нам у разі глобальної катастрофи

Поки дослідники космосу вивчають глибини Всесвіту за допомогою телескопа "Джеймс Вебб", інші вчені розробляють план порятунку людства за допомогою… Місяця. На думку гарвардського вченого Аві Леба, населенню Землі варто створити власну "резервну копію", яку для кращого збереження необхідно відправити на природний супутник нашої планети. Під "копією" дослідник має на увазі зібрання цінної інформації, включаючи культурні досягнення багатьох народів та безпосередньо людську ДНК.

Про це повідомляє видання The Science Times, передає "Телеграф". Аві Леб, який заснував під свою ідею цілий "Проект Галілео", не виключає, що Земля може зіткнутися із серйозними катастрофами в майбутньому, включаючи ядерну війну, зіткнення з астероїдом тощо.

"Може статися все, що можливо, і хто знає, чи виживе хтось", — зазначив учений, розповідаючи про свій задум.

Він упевнений, що землянам варто зробити з Місяця щось на зразок власної бази, де не тільки розмістити сховища з інформацією (та сама "резервна копія"), а й згодом поселити людей.

Саму "копію" Аві Леб пропонує зробити виключно електронною, а керувати її наповненням із Землі. На його думку, зробити це можна дуже просто: використовуючи лазерний зв’язок, розроблений Нацуправлінням з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA). Це допоможе за короткий проміжок часу передавати на значні відстані великі обсяги даних.

Поки що такий варіант колонізації Місяця є лише теорією, але виключати його втілення в реальність не можна. З технологічного погляду гарвардський учений не бачить особливих перешкод.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що назустріч Землі зараз мчить дуже великий астероїд, розвиваючи шалену швидкість. Любителі розглядати небесні тіла зможуть помилуватися ним уже наступного тижня.