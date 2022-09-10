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Астероїд-гігант на шаленій швидкості мчить у напрямку Землі: що відомо

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
До Землі летить один з найбільших серед помічених дотепер астероїдів Новина оновлена 10 вересня 2022, 11:04
До Землі летить один з найбільших серед помічених дотепер астероїдів

Згідно із зафіксованими обчисленнями, небесне тіло рухається зі швидкістю 36720 кілометрів на годину

Вже на наступному тижні поряд із Землею пролетить величезний астероїд із групи Аполлона. 94-метрове небесне тіло під назвою 2008 RW планують зафіксувати на відстані 6,7 млн ​​кілометрів від нашої планети.

Як повідомили у Лабораторії реактивного руху Національного управління Сполучених Штатів Америки, які займаються дослідженнями аеронавтики та космосу NASA, проліт астероїда неподалік із Землею очікується вже у понеділок, 12 вересня.

Також зазначається, що вперше небесне тіло було помічено 8 вересня 2008 року. Цього 94-метрового "кам'яного гінця" відносять до групи Аполлона — астероїдів, які здатні перетинати орбіту Землі. Цю назву групі науковці надали на честь відкритого в 1862 році астероїда Аполлон.

Варто наголосити, що жителям Землі сильно перейматися не варто, адже 2008 RW, який має діаметр, що не перевищує 150 метрів, все ж вважати потенційно небезпечним варто. Не менш важливим є й те, що пролітати небесне тіло буде на відстані, що є меншою за 7,5 кілометрів. Саме ці два фактори зазвичай залучають для оцінки "потенційно небезпечного", а він цим двом параметрам не відповідає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дослідники NASA планують у прямому ефірі спробувати "збити" астероїд, який прямує у напрямку Землі.

Також нагадаємо, як вчені досліджували дивний астероїд, виявлений на орбіті Землі. За даними вчених він може бути уламком Місяця.

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#Земля #Астероїд