Астероїд-гігант на шаленій швидкості мчить у напрямку Землі: що відомо

Згідно із зафіксованими обчисленнями, небесне тіло рухається зі швидкістю 36720 кілометрів на годину

Вже на наступному тижні поряд із Землею пролетить величезний астероїд із групи Аполлона. 94-метрове небесне тіло під назвою 2008 RW планують зафіксувати на відстані 6,7 млн ​​кілометрів від нашої планети.

Як повідомили у Лабораторії реактивного руху Національного управління Сполучених Штатів Америки, які займаються дослідженнями аеронавтики та космосу NASA, проліт астероїда неподалік із Землею очікується вже у понеділок, 12 вересня.

Також зазначається, що вперше небесне тіло було помічено 8 вересня 2008 року. Цього 94-метрового "кам'яного гінця" відносять до групи Аполлона — астероїдів, які здатні перетинати орбіту Землі. Цю назву групі науковці надали на честь відкритого в 1862 році астероїда Аполлон.

Варто наголосити, що жителям Землі сильно перейматися не варто, адже 2008 RW, який має діаметр, що не перевищує 150 метрів, все ж вважати потенційно небезпечним варто. Не менш важливим є й те, що пролітати небесне тіло буде на відстані, що є меншою за 7,5 кілометрів. Саме ці два фактори зазвичай залучають для оцінки "потенційно небезпечного", а він цим двом параметрам не відповідає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що дослідники NASA планують у прямому ефірі спробувати "збити" астероїд, який прямує у напрямку Землі.

Також нагадаємо, як вчені досліджували дивний астероїд, виявлений на орбіті Землі. За даними вчених він може бути уламком Місяця.