Астероид-гигант на бешеной скорости несется в направлении Земли: что известно

Согласно зафиксированным вычислениям, небесное тело движется со скоростью 36720 километров в час

Уже на следующей неделе мимо Земли пролетит огромный астероид из группы Аполлона. 94-метровое небесное тело под названием 2008 RW планируется зафиксировать на расстоянии 6,7 млн ​​километров от нашей планеты.

Как сообщили в Лаборатории реактивного движения Национального управления Соединенных Штатов Америки, занимающихся исследованиями аэронавтики и космоса NASA, пролет астероида недалеко от Земли ожидается уже в понедельник, 12 сентября.

Также отмечается, что впервые небесное тело было отмечено 8 сентября 2008 года. Этого 94-метрового "каменного гонца" относят к группе Аполлона — астероидов, способных пересекать орбиту Земли. Это название группе ученые дали в честь открытого в 1862 году астероида Аполлон.

Стоит отметить, что жителям Земли сильно переживать не стоит, ведь 2008 RW, имеющий диаметр, не превышающий 150 метров, все же считать потенциально опасным стоит. Не менее важно и то, что пролетать небесное тело будет на расстоянии менее 7,5 километров. Сами эти два фактора обычно привлекают для оценки "потенциально опасного", а он этим двум параметрам не соответствует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что исследователи NASA планируют в прямом эфире попытаться "сбить" астероид, направляющийся в направлении Земли.

Также напомним, как ученые исследовали удивительный астероид, обнаруженный на орбите Земли. По данным ученых, он может быть обломком Луны.