Обломок Луны? Ученые исследуют необычный астероид на орбите Земли

Пока небесное тело недостаточно изучено, но теории имеются

Вокруг Земли может вращаться не только Луна, но и некоторые из её мелких осколков, превратившихся в астероиды. Как, к примеру, наш квази-спутник с необычным названием Kamoʼоalewa.

Как сообщает ресурс Nature.com, группа зарубежных исследователей считает этот астероид отколовшейся от Луна частичкой.

Kamoʼоalewa является одним из околоземных астероидов. Его относят к так называемой группе "Аполлонов". В разное время он может быть ближе к Солнцу, нежели Земля, даже невзирая на куда большую орбиту вокруг звезды.

В 2016 году, после того как его открыли, исследователи нарекли Kamoʼоalewa квази-спутником Земли. Все потому, что довольно значительное время своего передвижения в космосе это небесное тело обязательно проводит рядом с нашей планетой.

Как движется наш спутник-астероид

При этом астероид совсем маленький (по меркам своих собратьев) — от 40 до 100 метров в диаметре. Ближайшее расстояние, которое "разделяет" Землю и Kamoʼоalewa составляет почти пять миллионов километров.

Нынешнее исследование утверждает, что модель отбивания света от астероида идентична тому, как этот процесс происходит с лунными камнями. Напомним, их образец на Земле есть благодаря американцам, которые побывали на Луне.

Такая схожесть небесных тел позволяет ученым предположить, что Kamoʼоalewa мог образоваться после столкновения крупного объекта с нашей Луной. Позже он обрел постоянную орбиту, но из-за гравитации Земли не смог "вырваться" к другим планетам.

По словам автора теории Бена Шарки, он проверил все спектры других известных астероидов вокруг Земли, но ни один, кроме Kamoʼоalewa, не продемонстрировал "родства" с Луной.

Также на руку исследователей играет и тот факт, что орбита астероида во многом похожа с земной, но имеет небольшой наклон.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре космическое агентство NASA планирует скорректировать траекторию полета астероида, который движется по направлению к Земле.