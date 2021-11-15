Укр

Обломок Луны? Ученые исследуют необычный астероид на орбите Земли

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Kamoʼоalewa также известен под номером 469219 или названием 2016 HO3
Kamoʼоalewa также известен под номером 469219 или названием 2016 HO3

Пока небесное тело недостаточно изучено, но теории имеются

Вокруг Земли может вращаться не только Луна, но и некоторые из её мелких осколков, превратившихся в астероиды. Как, к примеру, наш квази-спутник с необычным названием Kamoʼоalewa.

Как сообщает ресурс Nature.com, группа зарубежных исследователей считает этот астероид отколовшейся от Луна частичкой.

Kamoʼоalewa является одним из околоземных астероидов. Его относят к так называемой группе "Аполлонов". В разное время он может быть ближе к Солнцу, нежели Земля, даже невзирая на куда большую орбиту вокруг звезды.

В 2016 году, после того как его открыли, исследователи нарекли Kamoʼоalewa квази-спутником Земли. Все потому, что довольно значительное время своего передвижения в космосе это небесное тело обязательно проводит рядом с нашей планетой.

Как движется наш спутник-астероид
Как движется наш спутник-астероид

При этом астероид совсем маленький (по меркам своих собратьев) — от 40 до 100 метров в диаметре. Ближайшее расстояние, которое "разделяет" Землю и Kamoʼоalewa составляет почти пять миллионов километров.

Нынешнее исследование утверждает, что модель отбивания света от астероида идентична тому, как этот процесс происходит с лунными камнями. Напомним, их образец на Земле есть благодаря американцам, которые побывали на Луне.

Такая схожесть небесных тел позволяет ученым предположить, что Kamoʼоalewa мог образоваться после столкновения крупного объекта с нашей Луной. Позже он обрел постоянную орбиту, но из-за гравитации Земли не смог "вырваться" к другим планетам.

По словам автора теории Бена Шарки, он проверил все спектры других известных астероидов вокруг Земли, но ни один, кроме Kamoʼоalewa, не продемонстрировал "родства" с Луной.

Также на руку исследователей играет и тот факт, что орбита астероида во многом похожа с земной, но имеет небольшой наклон.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в ноябре космическое агентство NASA планирует скорректировать траекторию полета астероида, который движется по направлению к Земле.

Теги:
#Земля #Космос #Астероид #Орбита
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