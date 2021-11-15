Уламок Місяця? Вчені досліджують незвичайний астероїд на орбіті Землі

Поки що небесне тіло недостатньо вивчене, але теорій вистачає

Навколо Землі може обертатися не тільки Місяць, а й деякі з її дрібних уламків, котрі перетворилися на астероїди. Як, наприклад, наш квазі-супутник із незвичайною назвою Kamoʼоalewa.

Як повідомляє ресурс Nature.com, група зарубіжних дослідників вважає цей астероїд частинкою, що відкололася від Місяця.

Kamoʼоalewa є одним із навколоземних астероїдів. Його відносять до так званої групи "Аполлонів". У різний час він може бути ближчим до Сонця, ніж Земля, навіть незважаючи на куди більшу орбіту навколо зірки.

У 2016 році, після того, як його відкрили, дослідники назвали Kamo’оalewa квазі-супутником Землі. Все тому, що досить значний період часу свого пересування у космосі це небесне тіло обов’язково проводить поряд із нашою планетою.

Як рухається наш супутник-астероїд

При цьому астероїд зовсім маленький (за мірками своїх побратимів) – від 40 до 100 метрів у діаметрі. Найближча відстань, яка "розділяє" Землю та Kamoʼоalewa, становить майже п’ять мільйонів кілометрів.

Нинішнє дослідження стверджує, що модель відбивання світла від астероїда ідентична тому, як цей процес відбувається з місячним камінням. Нагадаємо, зразок каміння на Землі є завдяки американцям, які побували на Місяці.

Така схожість небесних тіл дозволяє вченим припустити, що Kamoʼоalewa міг утворитися після зіткнення великого об’єкта з нашим Місяцем. Пізніше він знайшов постійну орбіту, але через гравітацію Землі не зміг "вирватися" до інших планет.

За словами автора теорії Бена Шаркі, він перевірив усі спектри інших відомих астероїдів навколо Землі, але жоден, крім Kamo’оalewa, не продемонстрував "спорідненості" з Місяцем.

Також на руку дослідників грає і той факт, що орбіта астероїда багато в чому схожа на земну, але має невеликий нахил.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в листопаді космічне агентство NASA планує скоригувати траєкторію польоту астероїда, який рухається у напрямку Землі.