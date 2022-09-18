"Око Бога" та "Дама в зелених обіймах": у Грінвічі показали найкращі астрономічні фото року

Переможців визначали одразу у кількох категоріях

Не тільки сильний телескоп NASA "Джеймс Вебб" відкриває нам таємниці глибин космосу за допомогою фотографій. Нерідко цим бавляться і професійні фотографи, а також аматори, для яких зафіксувати дивовижні явища — найкраща нагорода. Днями у Грінвічі підбили підсумки 14 конкурсу серед астрономічних фотографів року. Абсолютну перемогу отримав Джеральд Римман зі своєю роботою Disconnection Event ("Момент роз’єднання").

Як повідомляє The Guardian, на фото зображено комету Леонарда, газовий хвіст якої в якийсь момент від’єднався від "голови" космічного об’єкта і був віднесений сильним сонячним вітром. Також було визначено і переможців у багатьох інших номінаціях. "Телеграф" покаже частину найбільш вдалих знімків, які отримали честь бути кращими в 2022 році.

"Момент роз’єднання", Джеральд Рімман

Фото: Джеральд Рімман

Саму комету Леонарда, яка потрапила на фото, відкрили ще 3 січня 2021 року. Від’єднання її хвоста відбулося майже через рік – 25 грудня. Цю мить і вдалося зупинити фотографу Джеральду Рімману. Знімок має важливе наукове значення для дослідників, оскільки "елегантно фіксує подію".

"Сусід", Ян Ханвень

Фото: Ян Ханвень

Зараз Галактика Андромеди є одним із найближчих сусідів Чумацького Шляху і водночас найдальшим об’єктом, що може бути помічений людським оком. Фотограф Ян Ханвень зміг надати на виставку оригінальне зображення галактики М31.

"Рік під Сонцем", Сумьядіп Мукерджі

Фото: Сум’ядіп Мукерджі

Мукерджі фотографував сонце протягом 365 днів у період з 25 грудня 2020 року до 31 грудня 2021 року, пропустивши всього 6 днів. Він змішав докупи всі зображення, щоб вийшов єдиний знімок. Плями утворюють дві смуги на сонячному диску приблизно за 15-35 градусів на північ і південь від екватора та поступово починають дрейфувати до нього.

"Яка Палаюча Зірка!", Мартін Коен

Фото: Мартін Коен

Туманність Палаюча Зірка (Колдуелл 31) — це емісійно-відбивна туманність у сузір’ї Возничого, розташована приблизно в 1500 світлових роках від Землі і має діаметр близько 5 світлових років. Її красивий комплекс міжзоряних хмар газу та пилу і змогли знайти своє відображення у знімку Мартіна Коена.

"Гігант на краю сонця", Мігель Кларо

Фото: Мігель Кларо

Цьому фотографу вдалося сфотографувати величезний сонячний протуберанець, який піднімається над хромосферою видимого краю Сонця. За ним спостерігали лише два дні у лютому 2022 року, після чого він вибухнув, спровокувавши викид великої коронарної маси у відкритий космос.

"Центр туманності Серце", Пітер Фельтоті

Фото: Пітер Фельтоті

Туманність Серце є область великої кількості іонізованого газу та міжзоряного пилу. Сильний зірковий вітер народжених тут гарячих зірок видує навколишній матеріал назовні, створюючи печероподібну порожнисту форму в батьківській газовій хмарі, що й видно на знімку.

"Пронизуючи зірки", Зіхуї Ху

Фото: Зіхуї Ху

За звання найкращих астрономічних фото боролися не лише знімки об’єктів у космосі. Також фотографи надавали фото явищ, якими ми можемо милуватись на Землі. Тут, наприклад, видно чудовий зорепад на тлі Намча Барви, найкрасивішої засніженої гори у Китаї.

"Око Бога", Вейтан Лян

Фото: Вейтан Лян

Туманність Равлик знайома багатьом любителям космосу під назвою "Око Бога". Цей знімок чудово передає багато оточуючих деталей і демонструє глибокі кольори її ядра, що переливаються від пурпурового до блакитного.

"В обіймах зеленої дами", Філіп Гребенда

Фото: Філіп Гребенда

Північне сяйво — одне з найцікавіших явищ природи. Хоча зазвичай їх знімають у зимові місяці, ця фотографія була зроблена пізно навесні. На ньому зображено танцююче північне сяйво, що відображається в маленькому замерзлому озері над горою Ейстрахорн.

"Тіньовий профіль східного краю Платона", Мартін Льюїс

Фото: Мартін Льюїс

Щомісяця сонце встає над гігантським місячним кратером Місяця Платон і відкидає величезні тіні від його східного краю його заповнене лавою дно. Іноді ця подія збігається з ніччю хорошої видимості, що й вдалося спіймати фотографу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому найближчим часом колонізація Місяця може перестати бути лише фантастичною вигадкою. Більше того, на супутнику Землі пропонують створити хмарне сховище даних про людство.