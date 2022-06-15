Инопланетяне звонят? Сообщение Китая о таинственных сигналах из космоса наделало шума

В КНР сначала заявили о возможном обнаружении сигнала инопланетной цивилизации, а затем удалили информацию об этом

Китайская государственная газета Science and Technology Daily сообщила о том, что самый большой в мире радиотелескоп FAST или Sky Eye зафиксировал сигнал инопланетной цивилизации.

Информацию об этом распространил Bloomberg, однако после резонанса в СМИ китайские власти удалили сообщение об открытии новой цивилизации.

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В Science and Technology Daily сначала сообщили, что FAST зафиксировал необычные узкополосные электромагнитные сигналы. Они существенно отличались от тех, которые ученые фиксировали раньше, поэтому их начали исследовать. Позже Чжан Тонцзе – главный научный сотрудник группы по поиску внеземных цивилизаций – сообщил об открытии инопланетной цивилизации.

К слову, группа по поиску таких цивилизаций была создана Пекинским педагогическим университетом, Национальной астрономической обсерваторией Китайской академии наук и Калифорнийским университетом в Беркли.

Несмотря на это, отчет был удален с сайта Science and Technology Daily — издание является официальной газетой министерства науки и технологий Китая. Не остановил ученых даже тот факт, что сообщение об инопланетной цивилизации были подхвачены другими государственными СМИ КНР. Удаление казалось проверенной информации, удивило даже Bloomberg, который задал властям КНР прямой вопрос — что это вообще было? В Китае пока ничего не ответили.

Справка: Sky Eye – самый большой в мире радиотелескоп, имеющий диаметр 500 метров. Официально он приступил к поиску внеземной жизни в сентябре 2020 года. Группа Чжана Тонцзе с его помощью фиксировала подозрительные сигналы дважды — впервые в 2020 году, а второй раз — в 2022 году при наблюдении за экзопланетами. Этот телескоп восприимчив к звукам очень низкого диапазона. Однако китайские ученые до этого были осторожны в высказываниях, отмечая, что такие необычные сигналы вполне могли быть радиопомехами и каждый из этих звуков нуждается в тщательном изучении.

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