NASA виявило гігантську "руку" у космосі: як вона виглядає (фото)

Телескоп NASA James Webb продовжує допомагати вченим вивчати космос

Вкотре NASA порадувало любителів науки захоплюючим космічним фото. Цього разу вчені відомства зробили страшний знімок спеціально до Хеллоуїна.

На оприлюдненому фото можна побачити скупчення міжзоряного газу та пилу у туманності Орел, які називаються Стовпи Творіння. Це небесне тіло знаходиться за сім тисяч світлових років від Землі. Зображення було опубліковано на офіційній сторінці NASA у соціальній мережі Instagram.

Стовпи Творіння були зафіксовані новим телескопом NASA James Webb. Як зазначили вчені, з цієї перспективи ця хмара газу та пилу нагадує примарну руку з якої неможливо вирватися.

Стовпи Творіння

"Три помітні стовпи напівпрозорого газу та пилу, кожен з яких має спектральні відтінки сіро-блакитного, починаються зліва внизу і досягають правого верхнього кута. Зліва направо кожен стовп послідовно зменшується. Разом вони виглядають як примарна рука", — NASA.

Повідомляється, що довжина "пальців" цього об’єкта становить близько п’яти світлових років.

Довідково: 1 світловий рік дорівнює 9460730472580.8 км.

На опублікованому зображенні можна побачити молоді зірки на краях стовпів і розсіяні, старіючі блакитні зірки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що до Хеллоуїна підготувалася і наша зірка — Сонце. На небесному тілі вчені зафіксували об’єкт, який нагадує своїм виглядом "зловісну посмішку".

Також "Телеграф" писав про те, що NASA виявило на Марсі місце, де раніше могла бути вода. Унікальне місце на Червоній планеті вивчив космічний апарат Curiosity.