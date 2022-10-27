На відстані 270 млн світлових років зіткнулися дві галактики: NASA опублікувало дивовижне фото

Пару галактик назвали IC 1623

Телескоп "Джеймс Вебб", запущений у грудні 2021 року, показує нові неймовірні знімки з космічних просторів. Одним з останніх стало фото зіткнення двох галактик, яке сталося на відстані 270 світлових років.

При зіткненні галактик відбувається їх злиття, що створює сліпучу картину зіркоутворення, повідомляє The Sun. Пару галактик, що з’єдналася воєдино, назвали IC 1623. Зазначається, що знаходиться вона в сузір’ї Кіт. Також галактики, що зливаються, цілком можуть перебувати в процесі формування надмасивної чорної діри.

Злиття двох галактик

Завдяки тому, що телескоп "Джеймс Вебб" веде спостереження в нижчому діапазоні частот, від довгохвильового видимого світла до середнього інфрачервоного, він може спостерігати найдальші об’єкти в космосі, які, наприклад, не може бачити телескоп "Хаббл".

Телескоп "Джеймс Вебб"

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що астрономам вдалося виявити унікальну екнопланету-гіганта. Її прозвали "зефіркою", тому що їхня щільність дуже схожа.

Також новинне видання "Телеграф" писало, що NASA у прямому ефірі розбило супутник про астероїд. У Мережі опубліковано захоплююче відео.