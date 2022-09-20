Марсохід НАСА знайшов рекордну кількість органіки на червоній планеті: що це може означати

Зразки тепер слід досліджувати вченим на Землі

Марсохід Perseverance під час перебування в кратері Езеро зміг зібрати зразки, в яких міститься найбільша кількість органічних молекул, будь-коли знайдених на червоній планеті.

Як йдеться у звіті NASA, вказане місце знаходиться в області, де мільярди років тому річка впадала в кратері. Вчені вважають цю область одним із найкращих місць на Марсі для пошуку потенційних ознак стародавнього мікробного життя.

Наголошується, що вилучені зразки були поміщені у надчисті пробірки, а самі вони не перевищують розміру шкільної крейди.

Органічні молекули — це сполуки вуглецю і, в основному, кисню та водню. Вони є основою будь-якого життя на планеті, проте можуть утворюватися і небіологічними процесами.

Головною місією Perseverance є пошуки наявності на Марсі ознак бактеріологічного життя або його існування у минулому. Для цього він був відправлений до кратера Езеро, де мільярди років тому текла річка, а в осадових породах могло розвиватися перше життя.

20 липня марсохід виявив в скам’янілому мулі наявність органіки, після чого він розпочав роботи з вилучення зразків.

Безумовно, виявлення органічних сполук на Марсі є дуже обнадійливим у пошуках відповіді на питання чи одні ми в космосі. Однак не варто радіти заздалегідь, тому що для того, щоб розставити всі крапки над "i" зразки мають бути доставлені на Землю, а відповідну місію планують запустити лише на початку 2030-х років.

Нагадаємо, днями у Грінвічі підбили підсумки 14 конкурсу серед астрономічних фотографів року, а "Телеграф" показував частину найбільш яскравих знімків, які удостоїлися честі бути найкращими у 2022 році.