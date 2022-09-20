Марсоход НАСА нашел рекордное количество органики на красной планете: что это может значить

Образцы теперь надо исследовать ученым на Земле

Марсоход Perseverance во время пребывания в кратере Эзеро смог собрать образцы, в которых содержится наибольшее количество органических молекул, когда-либо найденных на красной планете.

Как говорится в отчете NASA, указанное место находится в области, где миллиарды лет назад река впадала в озеро в кратере. Ученые считают эту область одним из лучших мест на Марсе для поиска потенциальных признаков древней микробной жизни.

Отмечается, что изъятые образцы были помещены в сверхчистые пробирки, а сами они не превышают размера школьного мелка.

Органические молекулы это соединения углерода и, в основном, кислорода и водорода. Они являются основой для любой жизни на нашей планете, однако могут образовываться и небиологическими процессами.

Главной миссией Perseverance является поиски наличия на Марсе признаков бактериологической жизни или ее существования в прошлом. Для этого он был отправлен к кратеру Эзеро, где миллиарды лет назад текла река, а в осадочных породах могла развиваться первая жизнь.

20 июля марсоход обнаружил в окаменелом иле наличие органики, после чего он начал работы по извлечению образцов.

Безусловно обнаружение органических соединений на Марсе является очень обнадеживающим в поисках ответа на вопрос одни ли мы в космосе. Однако не стоит радоваться заранее, так как для того, чтобы расставить все точки над "i" образцы должны быть доставлены на Землю, а соответствующую миссию планируют запустить лишь в начале 2030-х годов.

Напомним, на днях в Гринвиче подвели итоги 14 конкурса среди астрономических фотографов года, а "Телеграф" показывал часть наиболее ярких снимков, которые удостоились чести быть лучшими в 2022 году.