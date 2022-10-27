На расстоянии 270 млн световых лет столкнулись две галактики: NASA опубликовало удивительное фото

Пару галактик назвали IC 1623

Телескоп "Джеймс Уэбб", который был запущен в декабре 2021 года, показывает новые невероятные снимки из космических просторов. Одним из последних стало фото столкновения двух галактик, которое случилось на расстоянии 270 световых лет.

При столкновении галактик происходит их слияние, создающее ослепительную картину звездообразования, передает The Sun. Соединившуюся воедино пару галактик назвали IC 1623. Отмечается, что находится она в созвездии Кит. Также сливающиеся галактики вполне могут находиться в процессе формирования сверхмассивной черной дыры.

Слияние двух галактик

Благодаря тому, что телескоп "Джеймс Уэбб" ведёт наблюдения в более низком диапазоне частот, от длинноволнового видимого света до среднего инфракрасного, он может наблюдать наиболее далекие объекты в космосе, которые, например, не может видеть телескоп "Хаббл".

Телескоп "Джеймс Уэбб"

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что астрономам удалось обнаружить уникальную экнопланету-гиганта. Её прозвали "зефиркой", потому как их плотность очень схожа.

Также новостное издание "Телеграф" писало, что NASA в прямом эфире разбило спутник об астероид. В Сети было опубликовано захватывающее видео.