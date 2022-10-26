Космічний зонд NASA зобразив Місяць та Землю на одному знімку (ФОТО)

Фото Місяця та Землі були зроблені в середині жовтня

Космічний апарат Lucy, що виконує місію до стародавніх троянських астероїдів найбільшої планети Сонячної системи Юпітера, зробив нові чарівні знімки, на яких зафіксовано нашу планету і Місяць.

На офіційному сайті NASA повідомляється, що космічні фотографії були зроблені в середині жовтня 2022 року. На першому зображенні показано лише Земля. Космічний зонд зробив це фото з відстані 620 000 кілометрів за допомогою камери стеження за терміналом Lucy — Terminal Tracking Camera (T2CAM).

На другий знімок потрапила Земля та Місяць. Зазначається, що його зонд Lucy зробив з відстані 1,4 млн км за допомогою такої ж камери Terminal Tracking Camera (T2CAM), на два дні раніше.

До речі, за 12 років подорожі космічними просторами зонд Lucy пролетів повз рекордну кількість астероїдів, а також досліджував їхню різноманітність у пошуках якихось "підказок", які допомогли б краще зрозуміти формування нашої Сонячної системи.

Нагадаємо, раніше сайт "Телеграф" повідомляв, що телескоп Джеймса Вебба вперше сфотографував екзопланету, що знаходиться в сузір’ї Центавра, з орбіти.

Також видання писало про те, як виглядатиме Сонячна система у майбутньому. NASA випустило нову покращену 3D-карту, на якій можна побачити рух планет та "керувати" часом.