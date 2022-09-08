Нова 3D-карта NASA: як виглядатиме Сонячна система в майбутньому

Тепер на космічні об'єкти можна дивитися в минулому та майбутньому

Американська агенція NASA випустила нову покращену 3D-карту Сонячної системи Eyes on the Solar System, за допомогою якої можна спостерігати за рухом планет та перемотувати час у майбутнє та минуле.

Про запуск такої версії було оголошено в суботу, 3 вересня. Зараз вона доступна для кожного охочого.

Фахівці NASA розробляли цю карту понад два роки. Покращена версія володіє легшим та зручнішим управлінням, деталізацією високого рівня та простою навігацією.

Крім того, на сайті Eyes on the Solar System є можливість переглянути конкретні космічні місії та простежити рух об'єктів у Сонячній системі, так як розробники карти розрахували траєкторію їхніх рухів аж до 2049 року.

"В останній версії 3D-карти можна відстежити шлях зонда "Вояджер" з 1977 року і побачити, як літальний апарат зближувався з Юпітером, Сатурном, Ураном і Нептуном", – йдеться в повідомленні.

Космічний корабель NASA Cassini у 2015 році, який можна побачити на карті

До того ж, серед об'єктів, які можна детально розглянути, є всі планети нашої системи, а також астероїди, комети, природні та штучні супутники та інші технічні пристрої.

"Краса нової браузерної програми "Eyes on the Solar System" полягає в тому, що вона дійсно спонукає до дослідження. Вам просто потрібне підключення до Інтернету, пристрій із веб-браузером і трохи зацікавленності", — підкреслив Джейсон Крейг, продюсер програмного забезпечення "Eyes" в Лабораторії реактивного руху NASA.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, телескоп "Хаббл" сфотографував нетипову галактику, яку називають "дивом галактичної морфології".