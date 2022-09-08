Новая 3D-карта NASA: как будет выглядеть Солнечная система в будущем

Теперь на космические объекты можно смотреть в прошлом и будущем

Американское агентство NASA выпустило новую улучшенную 3D-карту Солнечной системы Eyes on the Solar System, с помощью которой можно наблюдать движение планет и перематывать время в будущее и прошлое.

О запуске такой версии было объявлено в субботу, 3 сентября. Сейчас она доступна каждому желающему.

Специалисты NASA разрабатывали эту карту более двух лет. Улучшенная версия обладает более легким и удобным управлением, детализацией высокого уровня и простой навигацией.

Кроме того, на сайте Eyes on the Solar System есть возможность просмотреть конкретные космические миссии и проследить движение объектов в Солнечной системе, так как разработчики карты рассчитали траекторию их движений вплоть до 2049 года.

"В последней версии 3D-карты можно отследить путь зонда "Вояджер" с 1977 года и увидеть, как летательный аппарат сблизился с Юпитером, Сатурном, Ураном и Нептуном", – говорится в сообщении.

Космический корабль NASA Cassini в 2015 году, который можно увидеть на карте

К тому же среди объектов, которые можно подробно рассмотреть, есть все планеты нашей системы, а также астероиды, кометы, природные и искусственные спутники и другие технические устройства.

"Красота новой браузерной программы "Eyes on the Solar System" состоит в том, что она действительно побуждает к исследованию. Вам просто нужно подключение к Интернету, устройство с веб-браузером и немного заинтересованности", — подчеркнул Джейсон Крейг, продюсер программного обеспечения "Eyes" в Лаборатории реактивного движения NASA.

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