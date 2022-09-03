Возвращение на Луну снова откладывается: запуск ракеты не состоялся, в чем причина

У NASA опять возникли проблемы перед запуском

В субботу, 3 сентября, NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) снова отложило запуск сверхтяжелой ракеты к Луне.

Об этом сообщает пресс-служба NASA в Twitter. Миссия "Артемида-1" была отложена из-за утечки топлива во время заправки.

Напомним, 29 августа с космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде к небесному телу должна была отправиться капсула Orion. Планировалось, что в космос ее выведет ракета Space Launch System (SLS). Затем капсула должна была облететь вокруг Луны и по плану вернуться на Землю в октябре. Перед самым стартом SLS запуск был отменен в связи с обнаруженной утечкой жидкого водорода при заправке ракеты-носителя.

Главная цель миссии — проверить долговечность теплозащитного экрана "Ориона" по возвращении с лунной орбиты во время входа в атмосферу, когда он столкнется с земной атмосферой на скорости 39 429 км/ч.

Справка: миссия "Артемида-1" (Artemis-1), в рамках которой супертяжелая ракета SLS должна была запустить космический корабль без пилотов на лунную орбиту, является подготовкой к пилотируемым полетам на спутник Земли. Первый из которых состоится в рамках миссии "Artemis-2" и намечен на 2024 год.

Ранее сообщалось, что NASA попытается "сбить" астероид в прямом эфире, чтобы протестировать систему по защите Земли от угрозы столкновения с космическими телами.

Напомним, самый дорогой космический телескоп в истории столкнулся с метеоритом в космосе.