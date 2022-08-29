Человечество возвращается на Луну: онлайн-трансляция исторического запуска NASA

Несмотря на то, что миссия будет непилотируемой, на борту капсулы Orion соберется немалый, хотя и довольно необычный экипаж

Американское аэрокосмическое агентство NASA, недавно показавшее впечатляющие снимки Вселенной – первые результаты работы нового телескопа "Джеймс Уэбб", сегодня сделает еще один очень важный шаг на пути к возвращению человечества на естественный спутник Земли – Луну. С космического центра имени Джона Кеннеди во Флориде к небесному телу отправится капсула Orion, а трансляцию ее запуска проведут онлайн.

Официальный стрим уже доступен на YouTube-канале NASA. Старт капсулы намечен на 08:33 по местному времени, то есть на 15:33 по Киеву. В космос ее выведет ракета Space Launch System (SLS). Затем капсула облетит вокруг Луны и по плану вернется на Землю в октябре.

Запуск состоится в рамках миссии Artemis ("Артемида"), ставшей преемницей проекта "Аполлон", это будет первый запуск в ее рамках. С него начнут прокладывать путь к высадке людей на Луне, запланированной на 2025-26 годы. Нынешний полет станет испытанием капсулы на выносливость, чтобы специалисты NASA могли понять, насколько безопасно будет на ее борту астронавтам.

Несмотря на то, что в этот раз миссия будет непилотируемой, на борту 98-метровой SLS соберется немалый "экипаж". Так на ракете отправится в космос игрушечная собачка Снупи, герой комиксов Peanuts – запускать персонажей этих комиксов является давней традицией NASA. Вместе с ним в путешествие отправятся три манекена — Хельга, Зохар и Артуро, на которых установлены датчики радиации. Кроме того, на борту ракеты полетят к Луне 3,4 млн имен людей, подавших заявку на такой "полет", к ним также прибавят имена всех причастных к разработке миссии. Провожать необычную команду в важный полет будут участники онлайн-трансляции – популярные актеры Крис Эванс, Джек Блэк и Кеке Палмер.

Как сообщал "Телеграф", сейчас NASA также готовит две исследовательских миссии на Венеру.