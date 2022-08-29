Людство повертається на Місяць: онлайн-трансляція історичного запуску NASA

Попри те, що місія буде непілотованою, на борту капсули Orion збереться чималенький, хоча і досить незвичний екіпаж

Американське аерокосмічне агентство NASA, яке нещодавно показало вражаючі знімки Всесвіту – перші результати роботи нового телескопу "Джеймс Вебб", сьогодні зробить ще один дуже важливий крок на шляху до повернення людства на природний супутник Землі – Місяць. Із космічного центру імені Джона Кеннеді у Флориді до небесного тіла вирушить капсула Orion, а трансляцію її запуску проведуть онлайн.

Офіційний стрім уже доступний на Youtube-каналі NASA. Старт капсули запланований на 08:33 за місцевим часом, тобто на 15:33 за Києвом. У космос її виведе ракета Space Launch System (SLS). Потім капсула облетить довкола Місяця і, за планом, повернеться на Землю у жовтні.

Запуск відбудеться в рамках місії Artemis ("Артеміда"), яка стала наступницею проекту "Аполон", це буде перший запуск в її рамках. З нього почнуть торувати шлях до висадки людей на Місяці, запланованої на 2025-26 роки. Нинішній політ стане випробуванням капсули на витривалість, щоби фахівці NASA могли зрозуміти, наскільки безпечно буде на її борту астронавтам.

Попри те, що цього разу місія буде непілотованою, на борту 98-метрової SLS збереться чималий "екіпаж". Так на ракеті вирушить у космос іграшковий песик Снупі, герой коміксів Peanuts – запускати персонажів цього мальопису є давньою традицією NASA. Разом з ним у подорож вирушать три манекени — Хельга, Зохар та Артуро, на яких встановлені датчики радіації. Окрім того, на борту ракети полетять до Місяця 3,4 млн імен людей, які подали заявку на такий "політ", до них також додадуть імена усіх причетних до розробки місії. Проводжати незвичайну команду у важливий політ будуть учасники онлайн-трансляції – популярні актори Кріс Еванс, Джек Блек і Кеке Палмер.

Як повідомляв "Телеграф", зараз NASA також готує дві дослідницьких місії на Венеру.