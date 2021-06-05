НАСА відправляє дві місії на Венеру: що хочуть досліджувати

Програма дослідження космосу виходить на новий рівень. Тепер кораблі НАСА планується відправити на Венеру. Розпочато підготовку до складної і тривалої місії.

Чому вивчення Венери важливо для сучасної науки і які уроки можна винести з цієї місії розповідається в статті на сайті NPR.org, переклад якої наводить "Телеграф".

НАСА вирішило відправити дві нові місії до Венери, нашого найближчого планетарного сусіда, і це буде перша подорож до цього палючого жаркого світу за більш ніж три десятиліття.

Ця новина схвилювала вчених-планетологов, які давно стверджували, що Венера заслуговує на більшу увагу, тому що там ми зможемо дізнатися щось дуже важливе і повчальне про світ, схожий на Землю, але в якому щось пішло не так.

"Я ніколи не знала, що можна плакати і одночасно відчувати як мурашки біжать по шкірі, тому що саме це сталося зі мною, коли я почула цю новину", - сказала Дарбі Дьяр, планетарний геолог з коледжу Маунт-Холіок, яка є заступником головного дослідника в одній з місій і головою консультативної групи НАСА з дослідження Венери.

"Спільнота з вивчення Венери десятиліттями чекала цього моменту, і те, що НАСА дало нам дві місії відразу, обидві доповнюють одна одну, - це просто неймовірно", - сказала Дьяр.

На Венері, можливо, стався неконтрольований парниковий ефект.

Венеру називали "злим близнюком" Землі, тому що вона приблизно такого ж розміру, як Земля, і, ймовірно, була створена з аналогічного матеріалу; в ній могли бути навіть колись океани рідкої води.

Але схоже, що Венера зазнала дії нестримного парникового ефекту. Температура на її поверхні зараз перевищує 800 градусів за Фаренгейтом (426 градусів за Цельсієм – прим.ред.), а його атмосфера токсична для людей.

Новий адміністратор НАСА Білл Нельсон оголосив, що після розгляду чотирьох різних пропозицій за програмою відкриттів, включаючи передбачувані польоти до супутників Юпітера і Нептуна, агентство рішуче вибрало Венеру.

Це дві місії: VERITAS, місія з нанесення на карту поверхні Венери і вивчення її геологічної історії, і DAVINCI +, місія, яка відправить зонд з приладами, який зануриться в страхітливу атмосферу Венери, заповнену хмарами, що складаються з крапель сірчаної кислоти та інших невідомих хімічних речовин.

"Ці дві схожі місії спрямовані на те, щоб зрозуміти, як Венера перетворилася на пекельний світ, здатний плавити свинець на поверхні", - сказав Нельсон в своєму першому зверненні до співробітників НАСА. "Вони запропонують всьому науковому співтовариству можливість досліджувати планету, на якій ми не були більше 30 років".

"Це перевершує наші найсміливіші мрії", - сказала Марта Гілмор, планетолог з Уесліанського університету, що працює з обома місіями. Вона зазначає, що ці дві місії були відхилені в останньому раунді відбору для програми NASA Discovery в 2017 році, тому прихильники Венери увійшли в процес відбору на цей раз без будь-якої впевненості в успіху. "Я думаю, що всі ми відчуваємо велике полегшення".

На Венеру відправлять два зонда з різними місіями.

Ці місії можуть бути готові до запуску в 2026 році, але точні терміни ще не визначені. "Було б добре, якщо це можливо, якби їх можна було відправити на одній ракеті", - сказала Гілмор.

Для неї найбільша загадка, відповідь на яку вона хоче отримати, - чи були на Венері океани і чи була вона придатна для життя протягом мільярдів років. "Це те, що я хочу знати", - сказала Гілмор. "Деякі типи гірських порід утворюються тільки в воді, тому ми зможемо визначити це вже з орбіти в обох місіях".

Місія VERITAS матиме орбітальний зонд з приладами, який дозволить вченим створювати докладні тривимірні реконструкції ландшафту планети і покаже, чи є на Венері активна тектоніка плит і вулкани.

Спусковий зонд DAVINCI + вивчатиме атмосферні гази, щоб точно виміряти їх склад, і він буде оснащений камерами, які зможуть фотографувати поверхню під час спуску.

Багато що залишається загадковим щодо Венери, навіть незважаючи на те, що це була перша планета, яку досліджувало НАСА в ході новаторської місії "Mariner 2", яка пролетіла повз Венери в 1962 році. Це був перший раз, коли космічний корабель успішно досяг іншого світу в той час, коли планети можна було вивчати тільки дивлячись на них в телескопи.

У той час оповита хмарами Венера вважалася другою Землею, хоча, можливо, з більш теплим і тропічним кліматом. "Mariner 2" показав, що його палаюча гаряча поверхня ніколи не зможе підтримувати життя.

У той час як марсоходи з Марса надіслали безліч яскравих панорам, що демонструють бездоганну красу червоної планети, зображення поверхні Венери знайти складно. Спека і сильний тиск просто знищують космічний корабель.

Проте, деякі дослідники припустили, що життя могло б існувати на Венері, виживаючи в її трохи менше ворожих, але дуже кислотних хмарах. Тільки в минулому році одна група заявила, що виявила ознаки газу, який, як відомо, пов'язаний з життям в туманній атмосфері планети.

Останнім космічним кораблем НАСА, відправленим в місію на Венеру, був "Магеллан", який був запущений в 1989 році для нанесення на карту її поверхні. Його робота показала, що більша частина планети покрита вулканічними потоками. Космічний корабель згорів в суворій атмосфері Венери приблизно через 10 годин після того, як отримав команду на зближення з поверхнею.