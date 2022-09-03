Повернення на Місяць знову відкладається: запуск ракети не відбувся, у чому причина

У NASA знову виникли проблеми перед запуском

У суботу, 3 вересня, NASA (Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору) знову відклало запуск надважкої ракети до Місяця.

Про це повідомляє пресслужба NASA у Twitter. Місію "Артеміда-1" було відкладено через витік палива під час заправки.

Нагадаємо, 29 серпня з космічного центру імені Джона Кеннеді у Флориді до небесного тіла мала вирушити капсула Orion. Планувалося, що до космосу її виведе ракета Space Launch System (SLS). Потім капсула мала облетіти навколо Місяця і за планом повернутися на Землю в жовтні. Перед стартом SLS запуск був скасований у зв’язку з виявленим витіканням рідкого водню при заправці ракети-носія.

Головна мета місії – перевірити довговічність теплозахисного екрану "Оріона" після повернення з місячної орбіти під час входу в атмосферу, коли він зіткнеться із земною атмосферою на швидкості 39 429 км/год.

Довідка: місія "Артеміда-1" (Artemis-1), в рамках якої суперважка ракета SLS мала запустити космічний корабель без пілотів на місячну орбіту, є підготовкою до пілотованих польотів на супутник Землі. Перший з яких відбудеться у рамках місії "Artemis-2" та намічений на 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що NASA спробує "збити" астероїд у прямому ефірі, щоб протестувати систему захисту Землі від загрози зіткнення з космічними тілами.

Нагадаємо, найдорожчий космічний телескоп в історії зіткнувся з метеоритом у космосі.