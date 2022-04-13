росія та Китай готуються воювати зі США у космосі: що дізнався Пентагон

Китайці та росіяни зможуть до кінця 20-х розгорнути протисупутникове озброєння, вважають у США

Американська розвідка опублікувала дані про розробку та розгортання росією та Китаєм зброї, яку може атакувати супутники США. Звіт вплине на бюджет Пентагону на 2023 рік у сфері космічних сил.

Про це повідомляє Bloomberg. Передбачається, що вже в середині чи наприкінці поточного десятиліття Китай зможе розгорнути потужні системи, які зможуть впливати не лише на оптичні супутники:

"У Китаю є кілька наземних лазерних озброєнь різного рівня потужності для руйнування, деградації або пошкодження супутників, включаючи обмежені можливості застосування лазерних систем проти супутникових датчиків", — зазначено у звіті.

Кількість китайських супутників розвідки та спостереження налічує понад 250 систем – на другому місці після США. Кількість збільшили майже вдвічі за чотири роки. Частина з них можуть відстежувати та націлювати на сили як США, так і союзників.

Що стосується росії, то в ній розробляють протикосмічні системи для "нейтралізації або блокування американських космічних служб". Передбачається, що також наприкінці десятиліття росія зможе розгорнути лазери, які зможуть пошкоджувати супутники не лише з електрооптикою. Поки що у рф є кілька наземних конструкцій для "сліплення" датчиків на супутниках, стверджує розвідка.

Також зазначається, що окрім зброї проти супутників є проблеми і з космічним "сміттям", яке накопичується від непрацюючих об’єктів, протисупутникових випробувань та космічних запусків.

Раніше "Телеграф" публікував численні свідчення як злочинів російської армії на українській землі, так і докази переміщення армії росії на схід нашої країни — ці дані були отримані завдяки знімкам із супутників.