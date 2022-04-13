Укр

россия и Китай готовятся воевать с США в космосе: что узнал Пентагон

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Планету окружают сотни спутников, принадлежащих разным странам Новость обновлена 13 апреля 2022, 09:32
Планету окружают сотни спутников, принадлежащих разным странам

Китайцы и россияне смогут к концу 20-х развернуть противоспутниковое вооружение, считают в США

Американская разведка опубликовала данные о разработке и развертывании россией и Китаем оружия, которое может атаковать спутники США. Отчет повлияет на бюджет Пентагона на 2023 год в сфере космических сил.

Об этом сообщает Bloomberg. Предполагается, что уже в середине или конце текущего десятилетия Китай сможет развернуть мощные системы, которые смогут влиять не только на оптические спутники:

"У Китая есть несколько наземных лазерных вооружений разного уровня мощности для разрушения, деградации или повреждения спутников, включая ограниченные возможности применения лазерных систем против спутниковых датчиков", — отмечено в отчете.

Количество китайских спутников разведки и наблюдения насчитывает более 250 систем — на втором месте после США. Количество увеличили почти вдвое за четыре года. Часть из них могут отслеживать и нацеливать на силы как США, так и союзников.

Что касается россии, то в ней разрабатывают противокосмические системы для "нейтрализации или блокирования американских космических служб". Предполагается, что также в конце десятилетия россия сможет развернуть лазеры, которые смогут повреждать спутники не только с электрооптикой. Пока у рф есть несколько наземных конструкций для "ослепления" датчиков на спутниках, утверждает разведка

Также отмечается, что кроме орудия против спутников есть проблемы и с космическим "мусором", который накапливается от неработающих объектов, противоспутниовых испытаний и космических запусков.

Ранее "Телеграф" публиковал многочисленные свидетельства как преступлений российской армии на украинской земле, так и доказательства перемещения армии рф на восток нашей страны — эти данные были получены благодаря снимкам со спутников.

Теги:
#США #Китай #Россия #Космос #Спутники
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