Укр

Спутники засекли колонну оккупантов у границы с Украиной: фото и карта

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
672
Войска рф двигаются на восток по Белгородщине Новость обновлена 13 апреля 2022, 07:46
Войска рф двигаются на восток по Белгородщине

Maxar Technologies поделились новыми фото территории Белгородской области

Из россии в Украину продолжают стягивать тяжелое вооружение. Колонну военной техники заметили по направлению на восток страны из окрестностей села Солоти и города Валуйки в Белгородской области рф. Ранее там зафиксировали новые лагеря российской армии. Вероятно, колонна направлялась в Харьковскую область, к границе которой от них около 30 км.

Снимки со спутника публикует Maxar Technologies. На снимках от 11 апреля видно не только лагеря армии рф, но и движение десятков единиц военной техники.

Новости о войне, Украине и мире — в нашем Telegram

Харьковское и изюмское направление — одно из тех, которые россия "накачивает" техникой и контингентом в рамках подготовки наступления на Донбассе.

Колонна техники рф под Валуйками
Колонна техники рф под Валуйками
Колонна растянулась на километры
Колонна растянулась на километры
Лагерь в окрестностях Валуек
Лагерь в окрестностях Валуек
Масштабы движения военной техники на восток
Масштабы движения военной техники на восток

Ранее в окрестностях Великого Бурлука (75 км от Валуек) была замечена колонна техники, позднее появилась информация про уничтожение военного транспорта рф в этом районе в большом количестве.

От Валуек (рф) можно выехать к Великому Бурлуку (Украина)
От Валуек (рф) можно выехать к Великому Бурлуку (Украина)

Накануне украинские защитники изрядно проредили ряды оккупантов на Луганщине. В 72 омбр сообщили о контрнаступлении в районе Новоайдара. Уничтожены свыше 40 единиц техники и больше 50 тонн боекомплекта врага.

Как ранее писал "Телеграф" — россия не просто так стягивает войска на восток Украины. В свете заявлений, которые декларирует страна-агрессор, в этом регионе готовится масштабная военная кампания.

Аналитики отмечают, что от Изюма Харьковской области оккупационные войска могут двинуться как на Славянск, так и в обход него, чтобы окружить украинских защитников.

Теги:
#Спутник #Колонна #Снимки
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии собираются в Киев
Политика
Сразу четыре европейских президента едут в Киев на встречу к Зеленскому: первое фото
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии собираются в Киев
Сразу четыре европейских президента едут в Киев на встречу к Зеленскому: первое фото
Дата публикации
Категория
Украинские защитники регулярно уничтожают российскую технику
Враги усиливают оборону Херсона и захватили часть порта Мариуполя: свежие карты боев в Украине
Дата публикации
Категория
Россияне имеют небольшое преимущество, но украинцы готовы дать отпор
Не жалеют "мяса": генерал объяснил, что может затормозить наступление россиян на Донбассе
Дата публикации
Категория
Не всем вынужденным переселенцам удастся получить деньги из бюджета
Кто может получить помощь от государства во время войны и что для этого нужно
Дата публикации
Категория
Главные новости Украины за 13 апреля
Война – день 49: в Украине задержали Медведчука, США и Германия обещают оружие, а путин гнет свою линию