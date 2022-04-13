Спутники засекли колонну оккупантов у границы с Украиной: фото и карта

Maxar Technologies поделились новыми фото территории Белгородской области

Из россии в Украину продолжают стягивать тяжелое вооружение. Колонну военной техники заметили по направлению на восток страны из окрестностей села Солоти и города Валуйки в Белгородской области рф. Ранее там зафиксировали новые лагеря российской армии. Вероятно, колонна направлялась в Харьковскую область, к границе которой от них около 30 км.

Снимки со спутника публикует Maxar Technologies. На снимках от 11 апреля видно не только лагеря армии рф, но и движение десятков единиц военной техники.

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Харьковское и изюмское направление — одно из тех, которые россия "накачивает" техникой и контингентом в рамках подготовки наступления на Донбассе.

Колонна техники рф под Валуйками

Колонна растянулась на километры

Лагерь в окрестностях Валуек

Масштабы движения военной техники на восток

Ранее в окрестностях Великого Бурлука (75 км от Валуек) была замечена колонна техники, позднее появилась информация про уничтожение военного транспорта рф в этом районе в большом количестве.

От Валуек (рф) можно выехать к Великому Бурлуку (Украина)

Накануне украинские защитники изрядно проредили ряды оккупантов на Луганщине. В 72 омбр сообщили о контрнаступлении в районе Новоайдара. Уничтожены свыше 40 единиц техники и больше 50 тонн боекомплекта врага.

Как ранее писал "Телеграф" — россия не просто так стягивает войска на восток Украины. В свете заявлений, которые декларирует страна-агрессор, в этом регионе готовится масштабная военная кампания.

Аналитики отмечают, что от Изюма Харьковской области оккупационные войска могут двинуться как на Славянск, так и в обход него, чтобы окружить украинских защитников.