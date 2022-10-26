Космический зонд NASA запечатлел Луну и Землю на одном снимке (фото)

Фотографии Луны и Земли были сделаны в середине октября

Космический аппарат Lucy, выполняющий миссию к древним троянским астероидам крупнейшей планеты Солнечной системы Юпитера, сделал новые завораживающие снимки, на которых запечатлена наша планета и Луна.

На официальном сайте NASA сообщается, что космические фотографии были сделаны в середине октября 2022 года. На первом изображении показана только Земля. Космический зонд сделал это фото с расстояния 620 000 километров с помощью камеры слежения за терминалом Lucy — Terminal Tracking Camera (T2CAM).

Фото Земли

На второй снимок попала Земля и Луна. Отмечается, что его зонд Lucy сделал с расстояния 1,4 млн км с помощью такой же камеры Terminal Tracking Camera (T2CAM), двумя днями ранее прошлого.

Фото Луны

К слову, за 12 лет путешествия по космическим просторам зонд Lucy пролетел мимо рекордного количества астероидов, а также исследовал их разнообразие в поисках неких "подсказок", которые помогли бы лучше понять формирование нашей Солнечной системы.

Напомним, ранее сайт "Телеграф" сообщал, что телескоп Джеймса Уэбба впервые сфотографировал экзопланету, находящуюся в созвездии Центавра, с орбиты.

Также издание писало о том, как будет выглядеть Солнечная система в будущем. NASA выпустило новую улучшенную 3D-карту, на которой можно увидеть движение планет и "управлять" временем.