NASA показало унікальне фото з Марса: вчені хотіли побачити це місце понад 10 років

Камера марсохода Curiosity зняла місце на Марсі, де раніше могла бути вода

Марсохід знайшов на Червоній планеті унікальне місце. Імовірно, мільярди років тому там були струмки та водоймища, а після їх висихання залишилися мінерали.

На офіційній сторінці NASA в Instagram повідомляється, що після літньої подорожі через піщаний перевал Paraitepuy марсоходу Curiosity вдалося прибути в район гори Шарп, який збагачений солоними мінералами. Важливо відзначити, що вчені хотіли побачити цей район більш ніж десять років, перш ніж Curiosity туди прибув.

Фото: NASA. Вид марсоходу на перевал Paraitepuy

Марсохід зміг виявити безліч різноманітних типів гірських порід та ознак того, що на цьому місці раніше була вода. Також їм було взято зразки ґрунту зі скелі "Канайма". Тепер вчені чекають на можливість, щоб приступити до їх вивчення.

Якщо гіпотеза про те, що тут на Марсі раніше була вода, вірна, то виявлені мінерали можуть послужити підказкою до того, як і чому клімат планети змінився до замерзлої пустелі.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що космічний зонд NASA зобразив Місяць та Землю на одному знімку.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що астрономи виявили незвичайну гігантську планету і прозвали її "зефіром" через їх схожу щільність.