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Были, но исчезли: найдены доказательства существования озер на Марсе

Были, но исчезли: найдены доказательства существования озер на Марсе
22:40 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pinterest.com

Новости науки:Исследование ученых из Центра космических полетов Годдарда НАСА было проведено на основе данных ровера Curiosity.

За последние годы астрономы обнаружили множество доказательств того, что в древности на Марсе существовали реки, а значит и вода в жидкой форме. Ученые считают, что в них содержалось примерно столько же воды, сколько сейчас вмещает Северный Ледовитый океан.

Какими образом эта вода исчезла, ученые до сих пор точно не знают — например, существуют гипотезы, что она исчезла во время сильных пылевых бурь.

Данные, собранные марсоходом Curiosity в кратере Гейл на Марсе, позволили ученым найти доказательства изменения климата планеты. В частности, исследователи обнаружили холодную древнюю породу, богатую углекислым газом и кислородом.

Эти породы, скорее всего, образовались в покрытом льдом долгоживущем озере, существовавшем во время «холодной» стадии климатической истории планеты. Она предшествовала тому, как Марс потерял большую часть своей атмосферы и стал постоянно охлаждаться.

Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались "подделкой"

Дальнейшие исследования собранных пород позволят лучше понять, как менялся климат на Марсе и в течение какого времени на планете существовала вода в жидкой форме, говорится в исследовании.

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НАСА, Космос, Ученые, Curiosity, Марс, Наука, Планета.
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