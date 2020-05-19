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Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались "подделкой"

Просто грязь: лавоподобные потоки на Марсе оказались "подделкой"
19:03 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Ученые из Университета Ланкастера обнаружили природу лаваподобных потоков на Марсе.

Наблюдения за поверхностью Марса позволили ученым обнаружить тысячи каналов, которые были образованы потокам жидкости в раннюю эпоху существования планеты. Эти каналы очень длинные — их длина составляет до нескольких десятков километров, а ширина может достигать нескольких километров.

У исследователей существовало две гипотезы их происхождения — каналы могли образоваться в результате очень крупного наводнения или из-за извержения вулканов.

В новой работе ученые решили выяснить происхождение каналов. Они составили модель распространения масс жидкости по марсианской поверхности при очень низком давлении и температуре намного ниже нуля, около минус 20 °C.

"Мы провели эксперименты в вакуумной камере, чтобы симулировать выброс грязи на Марсе. Мы часто видим много подобных потоков на изображениях космических аппаратов. Однако пока ни один ровер не исследовали их состав, и у ученых существуют вопросы к происхождению каналов — до сих пор неизвестно, образованы они лавой или грязевыми извержениями" - Лайонел Уилсон, ведущий автор исследования.

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Моделирование показало, что потоки образованы извержением грязевых вулканов, а грязь на поверхности планеты ведет себя иначе, чем на Земле. Из-за низкой температуры вода в ней не стабильна и либо быстро замерзает, либо испаряется. В результате поток теряет объемы, формируя каналы.

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Космос, Марс, Наука, Планета, Лава.
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