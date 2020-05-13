Неподходящий климат: древние моря Марса не были пригодными для жизни

Новости науки:Моделирование климата Марса показало непригодность его древних морей для жизни.

Моделирование климата Марса показало непригодность его древних морей для жизни — по крайней мере, в том виде, в каком она существует на Земле. Исследование ученых из Юго-западного исследовательского института опубликована в журнале Nature Astronomy.

На современном Марсе, где превалируют низкие температуры, капля воды мгновенно замерзает или испаряется. При добавлении соли раствор будет испаряться медленней — благодаря этому соли встречаются по всему Марсу и образуют рассолы, замерзшие составы с небольшим содержанием воды.

Исследователи предположили, что в этих рассолах могут находиться живые организмы. Чтобы проверить эту гипотезу, они составили модель на основе данных о марсианском климате, собранных в ходе космических и наземных наблюдений.

Главной задачей модели было определить, насколько рассолы насыщены водой — основным компонентом для наличия в них жизни. Работа показала, что некоторые рассолы насыщены водой примерно на 40%, — однако такой показатель является сезонным и держится только в течение 2% марсианского года. В остальное время содержание жидкой воды в рассолах близко к нулю.

Стабильные рассолы, согласно исследованию ученых, могут образовываться и экватора до высоких широт на поверхности Марса и сохраняться в течение шести часов в день — но только в те 2% года, когда температура воздуха поднимается чуть выше средней. При этом температура рассолов остается ниже критической для существования жизни отметки.

Эти данные показывают, что жизнь в марсианских рассолах не может существовать в привычном понимании, говорится в исследовании.