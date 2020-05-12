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Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)

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Найдены первые следы "европейских" Homo sapiens (Фото)
20:39 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Останки сапиенсов нашли в пещере Бачо-Киро, а также удалось найти украшения и инструменты того времени.

Еще в 1970-х в Греции были найдены фрагменты человеческих костей, которые недавно датировали возрастом более 200 тысяч лет. Они могут быть древнейшими из известных останков представителей нашего вида, найденных за пределами Африки, хотя их принадлежность к Homo sapiens часто оспаривается. В конце концов, эти кости относятся ко времени первой, еще неудачной попытки сапиенсов закрепиться в Евразии, состоявшейся задолго до настоящего пришествия.

Оно произошло между 50-70 тысячами лет назад и завершилось полным исчезновением неандертальцев и других родственных видов и распространением наших предков по всему континенту. Именно к этой эпохе - позднему палеолиту - относится новая находка, сделанная в пещере Бачо-Киро на территории нынешней Габровской области Болгарии. О ней сообщается в новой статье, опубликованной в журнале Nature.

Здесь, на древней палеолитической стоянке, обнаружились зуб и шесть крошечных фрагментов костей, идентифицировать которые по облику не представляется возможным. Однако Жан-Жаку Юблену (Jean-Jacques Hublin) и его соавторам из Болгарии, Франции и Германии удалось выделить частично сохранившиеся молекулы коллагена и митохондриальных ДНК (мтДНК). Их анализ показал, что останки точно принадлежали представителям нашего вида.

Пещера Бачо-Киро

Отдельная статья, опубликованная в Nature Ecology & Evolution, посвящена датировке этих останков. Она была проведена радиоизотопным методом, а также по мтДНК и указала на возраст между 46 тысячами и 44 тысячами лет. К этому времени относятся и отдельные каменные и костяные артефакты, обломки которых были найдены по соседству с костями.

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В общей сложности здесь обнаружено более 11 тысяч фрагментов, принадлежавших представителям 23 видов животных, включая оленей, зубров, медведей и коз. Некоторые из них сохранили следы употребления в пищу, другие - свидетельства обработки для придания формы, необходимой для получения инструмента или украшения.

Некоторые фрагменты костяных инструментов (верхний ряд) и украшений (нижний ряд), найденные в болгарской пещере Бачо-Киро

Технология их изготовления указывает на краткий (по меркам каменного века) период, во время которого люди уже закрепились в Европе, но еще не перешли к свойственной местному позднему палеолиту ориньякской культуре, которая стала распространяться по континенту начиная примерно с 44 тысяч лет назад. Каменные инструменты и украшения из зубов пещерного медведя, найденные в Бачо-Киро, скорее напоминают предметы, сделанные неандертальцами.

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По мнению ученых, они свидетельствуют о заимствовании у них некоторых технологий первыми сапиенсами Европы, а значит, и о тесном взаимодействии. Возможно, именно в этот период, пока наших прямых предков на континенте было еще немного, они тесно общались с неандертальцами и скрещивались с ними, в результате чего наша ДНК до сих пор несет некоторые их гены.

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Болгария, Европа, Археология, Останки, Homo sapiens.
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