Британские археологи раскопали "сидячего" вождя

Новости науки:Древний курган случайно нашли строители скейт-парка на юго-западе Англии.

Находку сделали рабочие в городе Лехлейд-на-Темзе. Радиоуглеродный анализ датировал найденные артефакты 2200 годом до н. э.,

В могиле были найдены останки двоих человек и как минимум четырех коров. По мнению ученых, они были принесены в жертву при погребении.

Вместе с останками вождя были найдены различные артефакты, в том числе медный кинжал с костью кита, янтарное ожерелье, каменный браслет и огниво из кремня и пирита. Как выяснили археологи, раньше на этом месте был курган, хотя к нашему времени он сравнялся с землей.

Захоронение датировали культурой колоколовидных кубков, распространенной в Европе в конце неолита и начале бронзового века и дольше всего сохранявшейся на Британских островах. Один из погребенных умер в возрасте 50–60 лет, его останки находились сидячем положении, хотя обычно людей этой культуры хоронили лежащими на боку в "позе эмбриона". По некоторым предположениям, сидящее положение фиксирует прижизненный статус высокопоставленного представителя элиты, общавшегося с людьми сидя на троне.