Скачать
Пятница, 08.05.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
COVID-19: в Минздраве планируют массовое тестирование правоохранителей
Вступительная кампания 2020: Минобразования Украины перенесло на август сроки проведения
Вступительная кампания 2020: МОН Украины перенесло сроки проведения
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сделали вес (Видео)
Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи сделали вес (Видео)
Флоренс Пью появилась на обложке глянца и рассказала о романе с 45-летним Заком Браффом (Фото)
Актриса Флоренс Пью стала звездой обложки британского ELLE

Британские археологи раскопали "сидячего" вождя

Британские археологи раскопали "сидячего" вождя
19:43 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости науки:Древний курган случайно нашли строители скейт-парка на юго-западе Англии.

Находку сделали рабочие в городе Лехлейд-на-Темзе. Радиоуглеродный анализ датировал найденные артефакты 2200 годом до н. э.,

В могиле были найдены останки двоих человек и как минимум четырех коров. По мнению ученых, они были принесены в жертву при погребении.

Вместе с останками вождя были найдены различные артефакты, в том числе медный кинжал с костью кита, янтарное ожерелье, каменный браслет и огниво из кремня и пирита. Как выяснили археологи, раньше на этом месте был курган, хотя к нашему времени он сравнялся с землей.

Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками

Захоронение датировали культурой колоколовидных кубков, распространенной в Европе в конце неолита и начале бронзового века и дольше всего сохранявшейся на Британских островах. Один из погребенных умер в возрасте 50–60 лет, его останки находились сидячем положении, хотя обычно людей этой культуры хоронили лежащими на боку в "позе эмбриона". По некоторым предположениям, сидящее положение фиксирует прижизненный статус высокопоставленного представителя элиты, общавшегося с людьми сидя на троне.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Великобритания, Археология, Бронзовый век.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Смягчение карантина с 11 мая: каким предприятиям разрешат работать
02 Карантин смягчают с 11 мая: что откроется на первом этапе и какие запреты при этом останутся
03 Создатели "Аватара 2" назвали дату выхода фильма и поделились фото со съемок
04 Саакашвили рассказал, что будет делать на новой должности
05 В Италии вскоре возобновят религиозные обряды и церемонии в храмах
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
В Украине ПФУ направил на выплату майских пенсий еще 4,7 млрд
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 8 мая
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
На Донбассе получили ранения трое военнослужащих
&quot;Жизнь после смерти&quot;: сериал продлен на 3 сезон
Британский сериал "Жизнь после смерти" продлили на третий сезон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь