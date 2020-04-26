Как барельефы: в Египте обнаружена пещера с необычными наскальными рисунками

Новости науки:Ученые из Египта нашли пещеру с уникальными наскальными рисунками, похожими на барельефы.

Египетские археологи обнаружили на севере Синайского полуострова пещеру с уникальными наскальными рисунками, а также свидетельствами того, что она использовалась местным населением на протяжении нескольких столетий подряд. Об этом сказано в пресс-релизе Министерства туризма страны.

Глубина пещеры, расположенной в районе Вади-Зульма в 60 километрах к востоку от Суэцкого канала, местами достигает 15 метров, высота - около 20 метров. Потолок укрытия состоит из "слабого известняка". Внутри пещеры ученые также нашли большое количество пепла и останков животных.

"Это говорит о продолжительном использовании пещеры на протяжении нескольких веков. Вероятно, она была убежищем для местных жителей, собиравшихся в ней во время ливней и бурь, и защищавшихся от холода зимой", - говорит руководитель департамента археологии района Вади-Зульма - Ариша Яхъя Хусейна.

Как, в свою очередь, говорит глава археологической миссии Хишам Хусейн, на стенах пещеры много наскальных рисунков с изображениями различных животных - верблюдов, газелей, коз, ослов. Эти рисунки полностью отличаются от обнаруженных ранее в пещерах Южного Синая: они выполнены в особой авторской манере, их можно приравнять к барельефам. В настоящий момент специалисты проводят исследования с целью установить точную дату создания древней живописи.

В 200 метрах от пещеры исследователи нашли руины неких круглых каменных зданий, а также инструменты из кремня, что может говорить о наличии древнего поселения в этом месте.